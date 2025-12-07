Nuova Mercedes AMG GLC elettrica in arrivo, il SUV sportivo si scopre un po' di più

Per la nuova Mercedes GLC elettrica è in arrivo la più sportiva versione AMG che la casa automobilistica sta continuando a testare in vista del debutto. Nuove foto spia mostrano il SUV elettrico su strada e rispetto al passato, il camuffamento è concentrato solamente all’anteriore e al posteriore e quindi si riesce a vedere qualcosa di più. Si tratterà di un modello molto interessante dato che potrebbe disporre dei motori a flusso assiale sviluppati da YASA, azienda inglese di proprietà di Mercedes.

LO SVILUPPO PROSEGUE, COSA SAPPIAMO?

La nuova GLC elettrica ha introdotto un nuovo design per la griglia che vedremo anche su altri modelli elettrici Mercedes. Il frontale della nuova AMG GLC elettrica è camuffato e probabilmente al di sotto troveremo la griglia panamericana oltre alcune modifiche al paraurti che permetteranno di migliorare l’aerodinamica e a dare al SUV un look più sportiveggiante. Al posteriore vediamo un nuovo spoiler attivo alla fine del tetto e alcuni ritocchi al paraurti. I cerchi in lega di cui è dotato il SUV mettono invece in mostra un impianto frenante maggiorato. L’abitacolo non si vede ma presenterà la medesima impostazione di quello della GLC elettrica presentata a settembre al Salone di Monaco. Passate foto spia avevamo permesso di dare un’occhiata agli interni dove troveremo l’ultima generazione del sistema MBUX. Trattandosi di un modello AMG avremo anche sedili e volante sportivi, rivestimenti dedicati e forse anche una grafica specifica per strumentazione digitale e infotainment.

Come accennato all’inizio, la novità tecnica più interessante dovrebbe essere il powertrain. Sicuramente troveremo uno schema con almeno 2 motori elettrici e la trazione integrale. Se davvero ci saranno i motori a flusso assiale di YASA, la nuova Mercedes AMG GLC elettrica potrebbe disporre di prestazioni decisamente interessanti dato che si specula anche della possibilità di avere a disposizione addirittura 1.000 CV. Del resto, l’attuale top di gamma della GLC elettrica può già contare su 490 CV. L’architettura a 800 V permetterà poi di poter ricaricare ad altissima potenza. Il debutto di questo modello elettrico ad alte prestazioni sarebbe atteso per il prossimo anno e quindi ci sarà modo di saperne molto di più nel corso dei prossimi mesi.