Nuova Mercedes GLC elettrica, ordini aperti: ecco quanto costa in Italia

Mercedes ha iniziato ad aprire gli ordini della nuova GLC elettrica in Italia. Presentata al Salone di Monaco 2025, si tratta di un SUV che al suo interno racchiude tutte le ultime e più avanzate tecnologie che la casa automobilistica tedesca ha sviluppato per le sue auto elettriche. Mercedes in un comunicato fa sapere che “la GLC è già disponibile per la configurazione online e parallelamente pronta per l’ordine in quasi tutti i mercati europei“. Questo vale anche per il nostro Paese. Adesso ne sappiamo molto di più sugli allestimenti e sui prezzi.

CARATTERISTICHE: UNA SOLA MOTORIZZAZIONE AL LANCIO

Ricordiamo che nuova Mercedes GLC elettrica misura 4,85 m lunghezza x 1,91 m larghezza x 1,64 m altezza, con un passo di 2,97 m. Il bagagliaio offre una capacità di 570 litri che possono salire a ben 1.740 litri, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti è presente pure un comodo frunk da 128 litri. Su questo modello ha fatto il suo debutto un nuovo linguaggio di design che si caratterizza per un frontale dotato di una nuova griglia: un’ampia cornice cromata, una struttura a rete con effetto vetro fumé e un’illuminazione del contorno integrata. All’interno dell’abitacolo troviamo lusso e tanta tecnologia grazie al nuovo MBUX HYPERSCREEN, che può contare su di uno schermo da ben 39,1 pollici. Questa versione dell’MBUX è comunque disponibile come optional. In alternativa c’è l’MBUX Superscreen: display da 10,3 pollici per la strumentazione e da 14 pollici per il sistema infotainment vero e proprio. Si può aggiungere anche un terzo display dedicato al passeggero anteriore da 14 pollici.

Al lancio sarà disponibile la versione Mercedes GLC 400 4MATIC. Abbiamo quindi un powertrain dotato di due motori elettrici. La potenza combinata a arriva a 360 kW (490 CV) che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità utilizzabile di 94 kWh per un’autonomia WLTP di 715 km. L’accumulatore in corrente continua può ricaricare fino ad una potenza massima di 330 kW. Più avanti arriveranno altre motorizzazioni per la nuova Mercedes GLC elettrica.

PREZZI

Quanto costa la nuova Mercedes GLC 2026 elettrica in Italia? Disponibile negli allestimenti ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS, i prezzi sul nostro mercato partono da 72.588 euro.