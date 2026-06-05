Mansory P720, la Mercedes Classe G finisce nell’oro

Con dettagli esclusivi e un poderoso motore V8 che raggiunge i 720 CV la Mansory P720 è l’ultima evoluzione del noto tuner tedesco. La G 63 di Mercedes-AMG continua a essere il laboratorio ideale per Mansory e la P720 appare fatta per uno sceicco arabo che non vuole passare inosservato. Il preparatore tedesco di SUV ed automobili di lusso ha scelto un rivestimento della carrozzeria con una finitura total body color oro opaco che va a coprire quasi tutti i componenti esterni.

La solita mastodontica forma cubica della Mercedes Classe G appare ancora più imponente nella tonalità gold. Il progetto sarà nato su richiesta di un collezionista eccentrico che non aveva nessuna intenzione di mostrare un basso profilo in strada. Del resto per chi ha già tutto all’interno del garage, non c’è cosa migliore di un modello a ruote alte con un kit aerodinamico specifico.

Elementi estremi

I tecnici si sono concentrati su parafanghi allargati, nuove minigonne, prese d’aria ridisegnate e dettagli specifici per il frontale. Completano un pacchetto bizzarro dei maxi cerchi in lega leggera aftermarket con la stessa finitura della carrozzeria. La voglia di off-road della Mercedes rialzata passa in secondo piano rispetto al lusso anticonformista, con una zona posteriore che si distingue per soluzioni particolari, tra cui i nuovi fanali a LED integrati nel paraurti.

Gli interni sono caratterizzati da una delicata tonalità di beige per rivestimenti e superfici. Non mancano alcuni elementi scenografici tipici del brand, come il rivestimento del tetto con effetto cielo stellato, illuminazioni dedicate e dettagli personalizzati che rendono l’ambiente immediatamente riconoscibile.

Potenza sconfinata

I tecnici di Mansory sono intervenuti anche sulla meccanica con un potente V8 biturbo da 4 litri della G 63 portato a 720 CV e 1.000 Nm, valori che portano al nome P720. Una configurazione che permette al fuoristrada tedesco di affiancare alle sue doti di robustezza performance di spessore. Il preparatore tedesco non ha diffuso tutti i dati prestazionali dettagliati.

Ciò che lascia a bocca aperta è la carrozzeria color oro. La P720 interpreta il concetto di fuoristrada in chiave scenografica, mettendo da parte ogni valore legato alla sobrietà. Di sicuro chi l’ha ordinata non sarà un campione di raffinatezza.