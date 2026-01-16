La Baby G di Mercedes è sempre più vicina: il piccolo fuoristrada pizzicato sulla neve durante i test

La gamma della Mercedes Classe G è destinata a crescere con l’introduzione di un modello più piccolo il cui nome ufficiale non è ancora stato svelato ma che oggi viene chiamato provvisoriamente “Baby G“, o “Mini Classe G“. Dimensioni più compatte ma sarà sempre riconoscibile come parte della famiglia della Classe G dato che continuerà a proporre forme squadrate. Sono arrivate adesso nuove foto spia di questo nuovo fuoristrada intento ad effettuare test sulle strade innevate del Nord Europa. Rispetto a passati scatti, questi consentono di notare alcuni particolari in più.

SARÀ SEMPRE UNA VERA CLASSE G

In questo periodo dell’anno, le case automobilistiche sono solite portare le loro vetture ad effettuare i test invernali sulle strade del Nord Europa per collaudarle in condizioni climatiche molto sfidanti. Il muletto della Baby G appare ovviamente ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. In ogni caso, possiamo osservare che il fuoristrada mantiene il classico stile della Classe G. Davanti si nota anche la presenza di fari circolari, come la sorella maggiore. Tuttavia, in passato, Gordon Wagener, ex responsabile del design Mercedes, aveva dichiarato in un’intervista che il nuovo fuoristrada avrebbe avuto un aspetto un po’ più moderno di quello della Classe G che ben conosciamo.

Alla base della Baby G di Mercedes ci sarà una piattaforma tutta nuova e utilizzerà componenti unici, realizzati appositamente, più di quanti si potrebbe immaginare, stando a passate dichiarazioni della casa automobilistica. In ogni caso, il fuoristrada disporrà sempre di un telaio a longheroni proprio come la sorella maggiore per offrire le massime prestazioni in off-road.

SOLO ELETTRICA?

Parrebbe di si, la Baby G sarà solamente elettrica, il che potrebbe stupire un po’ dato che la Classe G elettrica non ha avuto un grande successo. Proprio per questo, c’è chi pensa che sarebbe logico proporre anche una versione con motorizzazioni tradizionali. Non si può fare altro che attendere novità sullo sviluppo di questo modello per capire meglio le sue caratteristiche tecniche. Ci sarà comunque tempo per scoprire maggiori dettagli dato che il nuovo fuoristrada dovrebbe arrivare nel 2027.