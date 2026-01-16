BMW non rinuncia ai grandi motori: 6 cilindri, V8 e V12 confermati anche con Euro 7

Le normative sulle emissioni in Europa sono sempre più stringenti e questo ha portato diverse case automobilistiche a rivedere le strategie, eliminando alcune motorizzazioni troppo costose da adeguare ai nuovi standard. Euro 7 sta infatti complicando il lavoro di molti marchi automobilistici. C’è però chi come BMW che si si dice tranquillo dato che continuerà a proporre motorizzazioni di grossa cilindrata anche con l’introduzione di normative sulle emissioni sempre più stringenti.

GIÀ PRONTA PER EURO 7

Il segreto? Essersi presa per tempo e aver progettato i motori guardando al futuro. All’interno di un’intervista con Autocar, quella in cui si parla del futuro della BMW Serie 4, Joachim Post, che supervisiona lo sviluppo di tutti i nuovi modelli della casa automobilistica tedesca, ha raccontato qualcosa di molto interessante. Infatti, BMW non teme affatto l’arrivo di Euro 7, questo perché i motori di nuova generazione sono stati sviluppati da subito per fare in modo che potessero rispettare i futuri e sempre più stringenti standard. Dunque, la casa automobilistica continuerà a proporre modelli dotati di motori 6 e 8 cilindri. Anche il 12 cilindri di 6 litri di cilindrata continuerà ad essere proposto, sebbene solamente all’interno della gamma Rolls-Royce. Infatti, da tempo BMW ha smesso di proporre vetture dotate di un 12 cilindri ma non è detto che in futuro non possa arrivare qualche novità.

Possiamo soddisfare la norma Euro 7 con qualche ottimizzazione nel sistema di scarico, come i catalizzatori, quindi abbiamo un grande vantaggio: per noi l’Euro 7 non è un investimento così elevato.

Quindi, anche con Euro 7, BMW continuerà ad offrire motori di grossa cilindrata. Questo “vantaggio” è il frutto della politica della casa automobilistica che non ha mai voluto puntare tutto sin da subito sull’elettrico, preferendo una strategia multienergia, continuando a sviluppare anche le motorizzazioni tradizionali. Motori endodermici che quindi saranno ancora molto importanti per il futuro di BMW, almeno fino a che sarà possibile proporli sul mercato. Ad esempio, la prossima M3 sebbene la vedremo in versione elettrica, continuerà ad essere offerta con un motore 6 cilindri probabilmente dotato di un sistema Mild Hybrid per ridurre consumi ed emissioni. Dovrebbe arrivare nel 2027.