Toyota conquista l'Italia grazie al Full Hybrid: il 2025 è stato un anno record

Il 2025 è stato un record per Toyota in Italia che sul nostro mercato è il primo marchio estero e leader indiscusso del mercato Full Hybrid. Se si parla di ibrido si pensa subito alla casa automobilistica giapponese che ha fatto di questa motorizzazione il suo punto di forza. Una strategia che sta pagando dato che lo scorso anno il 43% delle vetture Full Hybrid vendute in Italia erano a marchio Toyota. Insomma, numeri che fanno capire bene la forza del costruttore giapponese sul mercato dell’ibrido. Complessivamente, comunque, in Italia lo scorso anno sono state vendute 120.820 Toyota. Questo risultato ha permesso al costruttore di ottenere una quota di mercato del 7,9%.

UNA STRATEGIA MULTIENERGIA VINCENTE

L’approccio di offrire una gamma variegata con tutte le opzioni di motorizzazioni è risultata vincente. Del resto, come abbiamo visto di recente, Toyota si appresta a diventare nel 2025, ancora una volta, la prima casa automobilistica al mondo in termini di vendite. Ovviamente sta lavorando a 360 gradi e sta ampliando anche la sua gamma di vetture elettriche. Lo scorso anno è stato quindi da record in Italia con Yaris Cross e Yaris costantemente in testa nella classifica dei modelli più venduti. A livello territoriale, Toyota è stato il marchio più venduto in 15 città: a cominciare da Roma (dove un’auto su cinque è una ibrida Toyota) e poi Milano, Bologna, Verona, Bergamo, Monza, Padova, Pavia, Pordenone, Prato, Treviso, Trieste, Varese, Reggio Calabria e Palermo.

Bene anche Lexus con un totale di 6.434 unità nel 2025 e una quota del 2,2%, con una crescita di volume del 6% rispetto all’anno precedente. A spingere a questi risultati, l’ottimo successo della Lexus LBX, con 3.614 unità. Tra i contributi determinanti che hanno permesso di chiudere un 2025 record, l’ottima performance della gamma Professional. Il volume complessivo dell’intero anno dei veicoli commerciali è stato di 8.703 unità con un incremento rispetto all’anno precedente del 43%.

UN 2026 AMBIZIOSO

Guardando al nuovo anno, Toyota in Italia punta a crescere ancora di più per arrivare al 50% di quota nel mercato del Full Hybrid. Inoltre, arriveranno diverse novità, anche 100% elettriche. Ecco cosa ha raccontato Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Motor Italia.