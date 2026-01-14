Toyota può festeggiare, anche nel 2025 domina le vendite mondiali: battuta Volkswagen

Toyota può già festeggiare, anche nel 2025 si conferma ai vertici della classifica mondiale per quanto riguarda le vendite. Si tratta del sesto anno consecutivo che la casa automobilistica giapponese ottiene questo risultato. In realtà, fino a questo momento conosciamo solamente i dati dei primi 11 mesi dell’anno. Ma già con i numeri di vendita del periodo gennaio-novembre 2025, Toyota ha fatto meglio di tutti, lasciandosi alla spalle il Gruppo Volkswagen. L’ufficialità vera e proprio arriverà solamente tra un po’ ma i numeri sono chiari, Toyota ha venduto più di tutti.

DOMINIO GIAPPONESE

Andiamo quindi a vedere più da vicino i numeri di mercato. Complessivamente, il Gruppo Toyota ha venduto lo scorso anno, ricordiamo ancora, fino a novembre, un totale di 10.327.976 vetture, pari ad una crescita del 4,8%. Volendo considerare solamente Toyota e Lexus, escludendo quindi Daihatsu e Hino, i numeri ci dicono che sono state vendute 9.605.105 auto in tutto il mondo, pari ad una crescita del 3,8%. Dati che dimostrano ancora una volta che la strategia della casa automobilistica giapponese sta continuando a dare i suoi frutti. Come sappiamo, Toyota non ha spinto molto sull’elettrico e solamente oggi sta iniziando ad ampliare la sua gamma di BEV con nuovi modelli. Lo scorso anno, nei primi 11 mesi, complessivamente ne sono state vendute 176.025 unità, pari comunque ad una crescita del 35,2%. Invece, la scelta di continuare a puntare su di una vasta gamma di vetture endotermiche ed ibride ha permesso di accontentare le diverse necessità dei clienti dei Paesi in cui è presente. Dalle piccole kei car per il Giappone ai grandi SUV per l’America, fino alle sportive, la casa automobilistica propone modelli per tutte le necessità. E i risultati sono chiari.

E Volkswagen, anzi, il Gruppo Volkswagen? Qui abbia già i numeri dell’intero 2025. Complessivamente, sono state vendute 8.983.900 vetture, pari ad un calo dello 0,5% rispetto al 2024. Un risultato che pone i tedeschi dietro ai giapponesi che continuano a dominare la classifica delle vendite. Andando a vedere un po’ più da vicino i numeri del Gruppo tedesco, si registra una crescita del 3,4% nelle vendite in Europa occidentale. Bene anche l’Europa centrale e orientale con un aumento del 9%. In flessione il mercato del Nord America con un -10,4% e soprattutto si registra una flessione dell’8% in Cina, un risultato che ha avuto un impatto decisivo sul bilancio globale finale. Bene il Sud America con un +11,6%. In parole povere, l’aumento in Europa, Sud America e in altre regioni ha limitato le perdite, ma non è riuscito a “cancellare" completamente il calo della Cina e quello in Nord America.