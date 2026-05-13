Toyota Corolla spegne 60 candeline e aggiorna la gamma

Toyota ha svelato la prossima serie della Corolla per il solo mercato giapponese, sfruttando il 60° compleanno. Quale occasione migliore per andare ad aggiornare la gamma attuale con novità eclatanti? 57 milioni di unità vendute dopo, la Casa delle tre ellissi ha deciso di presentare design esclusivi, loghi speciali incisi al laser e sospensioni con taratura specifica per la nuova Corolla.

I veli sulla dodicesima generazione di questo veicoli sono caduti nel 2018, per poi essere aggiornata nel 2022 con un interessante restyling. Le versioni berlina a tre volumi (Active Sport) e station wagon (Touring Active Sport) saranno le prime a ricevere gli aggiornamenti, poi nel corso dell’anno verranno estesi sulla hatchback (Sport) e la SUV (Cross).

Passi in avanti

Il 60esimo anniversario della Corolla verrà ricordato con badge specifici sul paraurti anteriore e sul rivestimento in pelle sintetica della plancia, dalla parte del passeggero. Gli esemplari vanteranno cerchi di lega da 17" dal disegno esclusivo e finiture nere, mentre le versioni a trazione anteriore presenteranno una taratura specifica delle sospensioni.

I designer hanno rivisto le linee del paraurti anteriore, mentre i sedili anteriori risulteranno più sportivi, in grigio chiaro e nero. L’auto vanterà un paraurti inedito anche per la station wagon, con sedili sportivi in nero e grigio scuro, e una tinta nera esclusiva per la carrozzeria. L’allestimento base proporrà di serie l’ingresso senza chiave e il navigatore. Il brand numero 1 al mondo per vendite ha lanciato, inoltre, un nuovo veicolo realizzato sulla base della Corolla per le scuole guida, disponibile con motori a benzina (cambio manuale) e full hybrid (automatico).

I prezzi per il mercato nipponico

La Toyota Active Sport 60th Anniversary Edition 2WD è proposta da 3.231.800 yen (circa 17.500 euro), la 4WD da 3.446.300 yen (circa 18.600 euro). Per la station wagon, la 2WD occorrono 3.282.400 yen (circa 17.700 euro), mentre per la variante con la trazione integrale ci vogliono 3.496.900 (circa 18.900 euro).

Dal 1997 è ritenuta la vettura più venduta di tutti i tempi. Qual è il segreto della Corolla? L’ultima generazione è costruita sul nuovo pianale TNGA nella versione GA-C destinata a tutte le compatte del marchio giapponese di segmento C. Sul mercato europeo viene venduta dal 2019 e ha preso il posto del modello Toyota Auris.

È venduta in Europa in due varianti ibride battezzate Dynamic Force Hybrid con un motore meno potente 1,8 litri, associato a una batteria agli ioni di litio dalla tensione nominale di 207 V e una capacità pari a 0,75 kWh e uno più potente 2.0 con batteria al nichel-metallo idruro dalla tensione nominale di 216 V e una capacità di 1,4 kWh. Oltre alla varianti ibride è stata resa disponibile inizialmente anche una con motore turbo benzina da 1,2 litri privo del sistema ibrido. Spaziosa, efficiente e piacevole alla guida continua a rappresentare un capolavoro senza tempo.