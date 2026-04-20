Toyota, la nuova berlina da record che surclassa Tesla: tecnologia top

La Casa delle tre ellissi non sembra conoscere crisi e ha scelto di sfidare Tesla e gli altri competitor a zero emissioni sul florido mercato cinese. La novità si chiama bZ7 e Toyota ha già raccolto 3.100 ordini durante la prima ora di lancio. Il modello full electric costa meno di una Tesla Model 3 ed è decisamente più moderno e accattivante nelle linee.

La berlina rappresenta la nuova ammiraglia di Toyota per il Paese del Dragone Rosso, proposta tramite la joint venture GAC-Toyota. Si tratta di un modello ricco di tecnologie all’avanguardia, ma a un prezzo alla portata di tutti. In Cina viene proposta a partire da 147.800 yen, poco più di 18.000 euro, e arriva a 199.800 yen, poco meno di 25.000 euro. Una proposta che non poteva passare inosservata e che ora vi andiamo a illustrare nel dettaglio.

Look da prima della classe

Il quinto modello della famiglia bZ (“beyond Zero”) 100% elettrica è stata anticipata dalla bZ Satisfied Space, un prototipo presentato al Salone dell’Auto Guangzhou 2023. La berlina a zero emissioni è stata elaborata da GAC ​​Toyota e la versione definitiva della bZ7 è arrivata all’Auto Shanghai dello scorso anno. Si tratta del primo veicolo a vantare il sistema HarmonyOS di Huawei.

Con una lunghezza di 5.130 mm, una larghezza di 1965 mm, una altezza di 1506 mm e un passo di 3020 mm, è più grande di una Tesla Model S, ma è proposta a un prezzo più basso della Model 3, offrendo sino a 710 km di autonomia in ciclo CLTC. La bZ7 vanta una potenza massima di 278 CV (207 kW) e le opzioni di batteria includono pacchi LFP da 71 kWh e 88 kWh che permettono ricariche rapide in grado di garantire 300 km in soli 10 minuti.

Putiferio di prenotazioni

Il frontale presenta una striscia luminosa a LED orizzontale e luci diurne a LED a forma di C, completate da fari affilati e una griglia inferiore pronunciata. Lo stile fastback coupé dal montante C in avanti rende slanciato il posteriore, con gruppi ottici a LED integrati. La bZ7 dispone di serie dei cerchi da 20 pollici e offre sette colori esterni.

L’interno è minimal e, al centro della plancia, si erge l’ampio schermo con sistema di infotainment intelligente Huawei HarmonyOS 5.0 con la compatibilità anche con Apple CarPlay. Il sistema vocale innovativo, basato sul chip Huawei MoLA, supporta il riconoscimento vocale a quattro zone, sebbene vi siano dei pulsanti fisici.

Il comfort a bordo non manca. Sia i sedili anteriori che quelli posteriori presentano funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio. Sulla bZ7 è disponibile il sistema avanzato di assistenza alla guida Momenta R6. La versione dotata di LiDAR vanta una suite completa di sensori con undici telecamere ad alta definizione e dieci radar a ultrasuoni. Un’auto che potrebbe fare faville ovunque e non sorprende il boom di prenotazioni dei clienti cinesi.