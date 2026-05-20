Toyota bZ4X Touring: più spazio e batteria garantita 1 milione di km

Toyota amplia la sua offerta BEV (Battery Electric Vehicle) con la nuova bZ4X Touring, un modello progettato per chi cerca molto spazio a bordo e la possibilità di affrontare anche terreni difficili, grazie alle versioni con trazione integrale. Sviluppato sulla piattaforma modulare eTNGA, questo SUV coniuga la collaudata tecnologia elettrica di Toyota con una versatilità superiore, rendendolo perfetto per la famiglia e per i lunghi viaggi. L’arrivo sul mercato italiano è previsto per la fine dell’estate con prezzi che partono da 50.000 euro.

Più spazio per il bagagliaio

La bZ4X Touring si differenzia dalla versione standard per la lunghezza aumentata di 14 centimetri: lo spazio extra è stato dedicato interamente al vano di carico, che vanta un volume di 669 litri, incrementato di quasi il 50%. È stata posta grande attenzione alla praticità del bagagliaio, che presenta coppie di ganci per fissare il carico, leve per ribaltare i sedili posteriori, luci dedicate e il tendalino retrattile che sistemato sotto il baule.

Stile moderno e robusto

A livello stilistico ritroviamo le stesse linee contemporanee della bZ4X, con superfici scolpite, sottili luci a led e tanti richiami off-road, come i passaruota in plastica grezza. A cambiare completamente è la parte posteriore: qui l’andamento del padiglione è meno spiovente e più tradizionale, con un andamento tipico da station wagon. Per chi necessita di ulteriore capacità di carico, le possenti barre sul tetto di serie che possono trasportare fino a 80 kg di carico aggiuntivo.

Motorizzazioni

La gamma di motorizzazioni della bZ4X Touring si articola su due diverse proposte, una a trazione anteriore e una integrale, entrambe alimentate dalla stessa batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh. Ecco i dettagli tecnici principali:

Trazione Anteriore (FWD): equipaggiata con un motore da 224 CV (165 kW) e 268 Nm di coppia, ha un’autonomia dichiarata fino a 591 chilometri . Accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi.

equipaggiata con un motore da (165 kW) e 268 Nm di coppia, ha un’autonomia dichiarata fino a . Accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Trazione Integrale (AWD): con un secondo motore al posteriore della stessa potenza dell’anteriore (167 kW) questa versione sviluppa da 380 CV (280 kW) ed è il modello elettrico di Toyota più potente ad esclusione della gamma sportiva GR. Accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi con un’autonomia dichiarata fino a 528 chilometri.

La versione 4×4 utilizza la tecnologia eAxle sull’assale posteriore: si tratta di un’unità compatta che integra motore, transaxle e inverter in un unico elemento per risparmiare spazio ed evitare di ridurre il vano di carico. L’utilizzo di semiconduttori in carburo di silicio (SiC) migliora l’efficienza energetica e la gestione delle alte tensioni, ottimizzando le prestazioni. Interessanti i consumi (dichiarati) che si attestano su soli 14,0 kWh/100 km per la versione FWD che salgono a 15,3 kWh/100 km per la AWD (con cerchi da 18 pollici). La vettura offre una capacità di traino fino a 1.500 kg nella versione con trazione integrale.

Ricarica e garanzia

La ricarica si avvale del sistema di pre-condizionamento della batteria, che consente di ricaricare dal 10 all’80% in soli 28 minuti con un alimentatore DC da 150 kW. Questa velocità viene mantenuta anche a temperature particolarmente rigide (-20°C). A seconda della versione, la bZ4X Touring è equipaggiata con un caricatore da 11 kW o 22 kW per una ricarica dal 10 al 100% in circa 7 o 3,5 ore (11/22 kW). Toyota assicura il mantenimento del 70% della capacità della batteria per 10 anni. La garanzia di serie è di 8 anni o 160.000 km, ma con il programma Battery Care si può estendere a 10 anni o un milione di chilometri con rinnovo annuale dopo il tagliando.

Capacità off-road

Secondo quanto dichiarato dal costruttore, la bZ4X Touring può affrontare anche dell’off-road impegnativo, pur senza essere un mezzo tecnico. Per affrontare ogni condizione, il modello AWD include i sistemi X-MODE e Grip Control, progettati per muoversi in sicurezza su fango o neve profonda. In particolare, il sistema X-MODE presenta delle impostazioni selezionabili che regolano le prestazioni in base alle diverse condizioni del fondo (fango, neve, fango e neve a velocità inferiori a 20 km/h, fondi difficili a velocità inferiore a 10 km/h).

Il Grip Control consente al guidatore di concentrarsi sulla sterzata mentre il sistema monitora la velocità del veicolo. Nei tratti in discesa, il sistema Downhill Assist Control fornisce un livello di assistenza ottimale. La bZ4X Touring ha una capacità di guado fino a una profondità di 50 centimetri.

Sicurezza

La sicurezza attiva è affidata al pacchetto Toyota T-Mate, che comprende il Toyota Safety Sense di ultima generazione con aggiornamenti software over-the-air. Tra i sistemi presenti c’è il Pre-Collision (PCS), che monitora la strada avvisando il conducente o attivando una frenata d’emergenza in caso di impatto imminente, l’Emergency Steering Assist, che aiuta a spostarsi aggirando l’ostacolo e mantenendo l’auto stabile, e il Safe Exit Assist, che evita l’apertura accidentale in presenza di altri veicoli, ciclisti o pedoni.