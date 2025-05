Toyota bZ4X cresce di dimensioni e diventa Touring: più spazio e comfort

Toyota bZ4X si è rinnovata da poco con un restyling che ha introdotto un nuovo look e motorizzazioni aggiornate. Le novità per la gamma di questo SUV elettrico non sono però finite visto che la casa automobilistica ha annunciato il lancio della versione Touring. Come può già far intuire il nome si potrebbe pensare che si tratti semplicemente di una versione più grande della bZ4X che offre molto più spazio ed è pensata per tutte quelle famiglie che vogliono viaggiare più comode e trasportare molti più bagagli ed oggetti. In realtà, Toyota non considera comunque la bZ4X Touring come una semplice versione di più grandi dimensioni del suo SUV elettrico ma come un modello separato. Infatti, c’è un motivo visto che sostanzialmente si tratta della versione Toyota della Subaru Trailseeker che era stata presentata poco meno di un mese fa.

ESTERNI ED INTERNI

Il nuovo modello è più lungo di 140 mm e più alto di 20 mm della bZ4X che già conosciamo. Dunque, nuova Toyota bZ4X Touring misura 4.830 mm in lunghezza e 1.670 mm in altezza. Questo significa che si tratta di un SUV elettrico di segmento D. Nonostante l’aumento di dimensioni, sembra che non sia prevista una variante a 7 posti. In ogni caso, cresce lo spazio per i bagagli e dietro a disposizione ci sono 148 litri in più, con il bagagliaio che arriva ad una capacità di 600 litri.

Rispetto alla bZ4X, la versione Touring presenta un look con alcuni richiami al mondo dell’off-road come la finitura nera goffrata per i passaruota, i cerchi neri e i mancorrenti sul tetto che permettono di trasportare un carico fino a 70 kg di peso. Le altre modifiche principali rispetto al SUV che già conosciamo riguardano la sezione posteriore allungata, con un nuovo design del paraurti inferiore e gruppi ottici a LED.

Per quanto riguarda gli interni, l’abitacolo presenta un design simile a quello della Toyota bZ4X. La plancia è sempre su due livelli. Dietro al volante multifunzione ma in posizione rialzata è presente il pannello della strumentazione digitale. Centralmente sulla plancia è invece collocato il display da 14 pollici del sistema infotainment che supporta Apple CarPlay ed Android Auto. I sedili posteriori presentano un frazionamento 40:60 che consente di ampliare lo spazio disponibile in modo semplice e veloce quando necessario (capacità massima ancora non comunicata).

MOTORI

Nuova Toyota bZ4X Touring è disponibile con due motorizzazioni: la prima con un singolo motore e la trazione anteriore e la seconda con doppio propulsore e la trazione integrale con le tecnologie XMODE e Grip Control. La potenza massima prevista per il modello a trazione anteriore è di 224 CV / 165 kW, mentre per il modello bZ4X Touring a trazione integrale è di 380 CV / 280 kW. Entrambi i modelli sono dotati di una batteria da 74,7 kWh (capacità lorda) e, a seconda dell’allestimento, di un caricabatterie di bordo da 11 kW o 22 kW. La capacità massima di ricarica in corrente continua è di circa 150 kW. Per il momento si parla di un’autonomia massima per il modello più efficiente (quello con singolo motore elettrico) di 560 km WLTP ma si tratta ancora di valori stimati in attesa di omologazione. Il SUV offre anche una capacità di traino d 1.500 kg. Maggiori dettagli arriveranno man mano che si avvicina il debutto di questo nuovo modello.

Il programma Battery Care di Toyota offre una garanzia per la batteria fino a 10 anni o fino a un milione di chilometri percorsi, previo controllo annuale dello stato di salute dell’accumulatore.

QUANDO ARRIVA?

Bisognerà attendere e non poco. In Europa, infatti, il lancio è previsto nella prima metà del 2026. In prossimità, Toyota condividerà maggiori informazioni su questo nuovo SUV elettrico.