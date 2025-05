Maserati torna a casa: GranTurismo e GranCabrio saranno prodotte a Modena

Stellantis non molla Maserati e punta al rilancio. Il responsabile per l’Europa, Jean-Philippe Imparato, aveva promesso un aggiornamento del Piano per l’Italia a giugno, dove ci saranno novità sul nuovo piano industriale dedicato al rilancio della Casa del Tridente. In attesa di saperne di più, il Gruppo ha anticipato alcuni prima dettagli. In particolare, è stato deciso di spostare la produzione di Maserati GranTurismo e GranCabrio, da Mirafiori a Modena.

MASERATI “TORNA A CASA”

Il cambio di sede si terrà a settembre 2025 e comunque non stupisce più di tanto. La produzione della Maserati a Mirafiori era oramai ridotta davvero al minimo, tanto che nel primo trimestre 2025 in questa fabbrica erano stati prodotti solamente 70 esemplari dei modelli della Casa del Tridente. Con questa scelta, all’interno dell’impianto torinese si produrranno solamente la FIAT 500 elettrica e soprattutto la nuova FIAT 500 ibrida che permetterà, con i suoi volumi, di sostenere le attività della fabbrica.

Maserati GranTurismo e GranCabrio tornano dunque a casa e saranno prodotte all’interno della fabbrica di Modena dove oggi si costruiscono i modelli MC20, MC20 Cielo e GT2 Stradale. Ricordiamo che in origine il programma prevedeva anche la produzione dei modelli elettrici della MC20 ma questo progetto è stato abbandonato. Solo la Grecale rimane al di fuori della Motor Valley italiana dato che il SUV è oggi prodotto nella fabbrica di Cassino (4.655 unità nel primo trimestre del 2025).

Il legame tra Mirafiori e Maserati non sarà comunque rescisso del tutto. Infatti, continueranno ad essere realizzate le attività di lastratura e verniciatura di GranTurismo e Gran Cabrio. Per quanto riguarda il personale che lavorava alla costruzione dei modelli Maserati a Mirafiori, la maggior parte di loro sarà riassegnata alla produzione della nuova versione ibrida della 500. Altri, invece, saranno riassegnati nell’ambito delle altre attività sempre all’interno dello stabilimento di Mirafiori dove non si realizzano solo auto. Infatti, qui si producono anche i cambi destinati ai modelli ibridi del Gruppo Stellantis. Santo Ficili, CEO di Maserati, ha commentato così la decisione di riportare a casa la GranTurismo e la GranCabrio.