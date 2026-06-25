Maserati festeggia il centenario del suo Tridente con una vera costellazione

Il marchio modenese dell’universo Stellantis scatena emozioni nell’anno del centenario del Tridente, grazie a un progetto che unisce eleganza e tecnologia. In una tonalità di rosso, le cromature e gli stilemi spiccano come una costellazione.

L’idea partorita dai tecnici rappresenta uno dei momenti più significativi del programma dedicato ai 100 anni del logo Maserati, apparso per la prima volta nel 1926 sull’iconica Tipo 26, l’auto che ottenne la vittoria alla Targa Florio aprendo la nuova era della storia sportiva del brand. L’immagine è di forte impatto e crea una tavolozza sensoriale unica nel suo genere.

Tecnologia al servizio della storia

Trident Stars ha preso forma dalla collaborazione con i ricercatori Maurizio Pajola e Anna Lucchetti dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Padova. Le cento stelle selezionate sono poste tra le costellazioni del Leone e del Pastore fino a riprodurre la tradizionale sagoma del Tridente. Il mitico logo Maserati si è trasformato in una costellazione simbolica destinata a omaggiare il patrimonio di uno dei brand più importanti della nostra industria dell’Automotive, piombato tristemente in crisi per scelte scellerate.

Per rendere ancor più esclusiva l’idea, il nuovo configuratore online del Tridente diventa come quello presente in concessionaria, con un livello di fedeltà visiva che si avvicina sempre più alle vetture reali, aumentando la percezione di poter toccare con mano il lusso del brand. L’idea ha preso forma con un’iniziativa pensata per enfatizzare la filosofia del marchio che dovrà puntare a tenere alti i valori anche nei prossimi 100 anni.

Per ogni desiderio

Il configuratore 3D permette di modellare l’auto del Tridente dei propri sogni. Dallo show-room al web, il Customer Journey Maserati avvicina il mondo reale a quello virtuale, attraverso un viaggio omni-canale con la qualità visiva cinematografica. Una esperienza immersiva nel lifestyle modenese che ha ridefinito l’ambiente circostante, interamente ridisegnato in 3D, in un formato widescreen 21:9 che imprime alle immagini un taglio cinematografico iper-realistico. Il nuovo configuratore unisce l’esperienza digitale e fisica, accompagnando il cliente dall’online al mondo tangibile.

Nel progetto Trident Stars ciascuna stella è concepita e dedicata a una figura che ha contribuito a scrivere la storia della Casa modenese. Un riconoscimento apprezzato da collezionisti di vetture d’epoca, proprietari di esemplari Fuoriserie, brand ambassador e gentlemen driver che amano spremere in pista i bolidi GT2 e MCXTrema. “Il logo del Tridente – ha annunciato Cristiano Fiorio, Maserati chief marketing officer e General Manager di BottegaFuoriserie – è un simbolo che si imprime nella memoria e che quest’anno celebra i suoi primi 100 anni. Con Trident Stars lo abbiamo portato dove la memoria diventa eterna, trasformandolo in una costellazione destinata a brillare nel tempo“.