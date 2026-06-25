Hyundai, sciopero storico, gli operai dicono "NO" ai robot umanoidi

I lavoratori di Hyundai Motor in Corea del Sud hanno dato il via libera allo sciopero. La decisione è arrivata dopo il totale stallo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo aziendale, bloccate non solo sulle storiche questioni economiche, ma anche su una sfida cruciale per il futuro del lavoro: l’ingresso dei robot umanoidi nelle fabbriche.

Le ragioni della protesta

I nodi da sciogliere partono dai classici motivi economici. Mancano l’accordo sugli aumenti in busta paga e il via libera ai bonus di fine anno. Ma stavolta la partita vera si gioca su un terreno molto più delicato. Al centro del tavolo ci sono i timori dei dipendenti, che pretendono tutele blindate contro lo spettro della tecnologia. La paura più concreta riguarda l’arrivo dell’automazione. Che di fatto spinga verso licenziamenti di massa o finisca per deprezzare il valore del lavoro umano.

Il fattore Atlas e il muro dei lavoratori

L’ostacolo più duro da superare si chiama Atlas. Parliamo del robot umanoide mosso dall’intelligenza artificiale che Hyundai vuole inserire gradualmente nei reparti di montaggio a partire dal 2028. Su questo punto la delegazione sindacale ha alzato un muro invalicabile: “Nessun automa metterà piede nelle fabbriche coreane senza un via libera scritto tra le parti".

Per far uscire la protesta dai cancelli e scuotere i cittadini, i lavoratori hanno invaso Ulsan, il cuore produttivo del gruppo, appendendo 255 striscioni tra lampioni e cavalcavia per gridare il proprio “no" all’uso smodato dell’AI.

Competitività aziendale contro garanzie future

Per il management di Hyundai, però, fare marcia indietro sulla tecnologia è fuori discussione. I vertici aziendali considerano l’aggiornamento degli impianti un passaggio obbligato, l’unico modo per difendere la propria quota di mercato nella partita cruciale delle auto elettriche e dei sistemi di guida assistita.

Ma i rappresentanti dei lavoratori tengono il punto: senza paletti d’acciaio sulla robotica, la firma sul nuovo contratto collettivo non arriverà. Quello che si sta consumando a Seul, insomma, non è un semplice scontro aziendale. Le regole che usciranno da questa trattativa rischiano di tracciare la rotta per le fabbriche di tutto il pianeta.