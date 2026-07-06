Hyundai sfoggia la promo che rilancia il GPL: "I primi 5.000 km li offriamo noi"

In questo periodo storico in cui il rincaro dei carburanti è all’ordine del giorno, risparmiare diventa la priorità di ogni automobilista. Se benzina e diesel subiscono troppo le oscillazioni del mercato e l’isteria della geopolitica, ci sono delle alimentazioni che vengono considerate quasi come un bene rifugio. Una di questa è il GPL. Tra i brand più attivi a promuovere il rilancio delle vetture bi-fuel c’è Hyundai, che per il mese di luglio lancia la sua offerta denominata “I primi 5.000 km te li offre Hyundai”, destinata a KONA, i20 e BAYON.

Perché 5.000 km sarebbero offerti?

La particolarità di questa iniziativa risiede nel vantaggio economico istantaneo offerto al cliente. Hyundai ha calcolato un contributo destinato ai rifornimenti di carburante che corrisponde a una percorrenza stimata di circa 5.000 chilometri.

Questo valore non è casuale, ma deriva da un calcolo tecnico basato sul prezzo medio del GPL rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a maggio 2026 (pari a 825,63 € per 1.000 litri). In questo modo, chi sceglie un modello della gamma GPL tramite il finanziamento Hyundai Plus può mettersi immediatamente al volante con la serenità di avere i costi di rifornimento virtualmente coperti dal produttore già dall’inizio.

I protagonisti dell’offerta

Come anticipato in apertura di pezzo, la promozione ha come protagoniste KONA, i20 e Bayon. Partiamo proprio dalla Hyundai KONA GPL XTech, il B-SUV che mette insieme un design distintivo a un’abitabilità ai vertici della categoria. Equipaggiata con un motore turbo da 1.0 litro, la KONA è proposta con rate da 139 euro al mese, grazie a un vantaggio cliente complessivo di ben 5.200 euro rispetto al prezzo di listino. La dotazione di serie è particolarmente ricca e include cerchi in lega da 16″, quadro strumenti digitale da 12″ e l’avanzato sistema di navigazione Connected Car Navigation Cockpit.

L’offerta si estende anche alla i20 GPL Connectline, la compatta amata dai più giovani per la sua connettività (Bluelink e aggiornamenti OTA), disponibile da 75 euro al mese con un vantaggio di 5.000 euro. Infine, c’è la Hyundai BAYON GPL XTech, l’urban SUV che è un concentrato di compattezza e comfort, che viene proposta con rate da 85 euro al mese.

La strategia “multi-energia” e la flessibilità finanziaria

Questa iniziativa non è un fatto isolato, ma si inserisce nella più ampia strategia multi-energia del costruttore coreano, che mira a offrire la massima libertà di scelta tra alimentazioni sostenibili (elettrica, ibrida e GPL). Il programma Hyundai Plus aggiunge ulteriore valore, permettendo al cliente, dopo 35 mesi, di decidere se sostituire l’auto, tenerla pagando il Valore Futuro Garantito o restituirla. Insomma, un bel modo per aiutare gli automobilisti che vedono ridursi il proprio potere d’acquisto da costi della vita sempre più elevati.