Hyundai rinnova la i30 con il Model Year 2027, i prezzi per l’Italia

Grazie a una architettura in grado di elevare la protezione globale dei passeggeri in viaggio, la Hyundai i30 MY27 si presenta con una maggiore tecnologia a bordo. La Casa coreana ha lanciato sulla i30 2027 il sistema Next Generation eCall che, grazie alla connettività 5G, offre la chiamata automatica di emergenza, puntando su una maggiore affidabilità generale.

La compatta di segmento C venne lanciata nel 2007 sia in versione berlina 5 porte che station wagon, andando a sostituire il precedente modello Hyundai Elantra. La Hyundai i30 2027 è proposta in due diversi allestimenti, Business ed N Line con elementi estetici più sportivi.

Dotazioni complete

La silhouette è slanciata e con le giuste proporzioni consente di muoversi senza affanni nei centri abitati trafficati. Nel pacchetto iniziale, i clienti possono avere una verniciatura verde scuro inclusa, una tonalità creata per evidenziare le linee della compatta coreana. Gli ADAS monitorano i segnali stradali, correggendo le deviazioni involontarie dalla corsia e non manca la frenata automatica.

La Hyundai i30 Business vanta di serie gruppi ottici full LED, cerchi in lega da 16", vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico bi-zona, strumentazione digitale e monitor centrale da 10,25" ciascuno, aggiornamenti OTA compresi per 6 mesi, cruise control, mantenimento attivo della corsia, avviso presenza passeggeri posteriori e smart key.

L’alternativa N Line di distingue per i cerchi in lega da 17" o 18" (in base alla motorizzazione prescelta), elementi specifici di design, doppio terminale di scarico, volante sportivo e pedaliera in metallo. Gli acquirenti possono vantare una copertura totale della validità di 5 anni a chilometraggio illimitato, vincolo contrattuale erogato dalla rete di vendita ufficiale.

Prezzi e motorizzazioni

La gamma delle opzioni sotto al cofano prevista da Hyundai per la i30 2027 non cambia e si basa su unità benzina non elettrificate. Spicca il 1.0 T-GDI da 115 CV associato alla trazione anteriore e il cambio manuale a 6 marce, mentre al vertice si posiziona il 1.6 T-GDI da 150 CV, disponibile esclusivamente con il cambio automatico doppia frizione 7 rapporti.

Per la Hyundai i30 5 porte i prezzi sono i seguenti:

1.0 T-GDI Business: 28.350 euro

1.0 T-GDI N-Line: 29.850 euro

1.6 T-GDI DCT Business: 31.850 euro

1.6 T-GDI DCT N-Line: 33.350 euro

Invariati anche i prezzi della Hyundai i30 Wagon: