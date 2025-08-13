Hyundai i30 2026, in arrivo il terzo restyling: cosa cambia?

Hyundai sta riservando molta attenzione alla sua gamma SUV e non può che essere così dato che il mercato oggi vuole sempre di più queste vetture. Tuttavia, questo non significa che la casa automobilistica coreana si sia dimenticata anche degli altri suoi modelli. infatti, pare che sia in arrivo un nuovo restyling per la Hyundai i30, un modello molto importante per il mercato europeo. Infatti, sono arrivate alcune foto spia in cui vediamo una Hyundai i30 Wagon camuffata con dei teli, immagini che fanno capire che all’orizzonte ci sono novità. La cosa interessante è che la i30 ha già ricevuto due aggiornamenti, uno importante nel 2020 e uno più leggero nel 2024. Le foto spia mostrano la station wagon ma possiamo immaginare che le novità su cui Hyundai sta lavorando, arriveranno anche sulle altre varianti carrozzeria della i30.

COSA CAMBIA?

La vettura è stata fotografata fuori dal centro di ricerca e sviluppo europeo di Hyundai a Rüsselsheim, in Germania. Più nello specifico, da quello che si riesce ad intravedere, sembra che la Hyundai i30 Wagon di questi scatti spia sia dotata del pacchetto N Line opzionale. Il camuffamento principalmente all’anteriore e al posteriore fa capire che qui si concentreranno e principali novità stilistiche. I paraurti sembrano quasi identici al modello attuale, anche se i rivestimenti potrebbero nascondere alcune modifiche. Con il facelift potrebbero poi arrivare alcuni cambiamenti ai fari e alla mascherina. Dietro, si vede molto poco ma anche qui è possibile che siano introdotti alcuni ritocchi e una nuova grafica per i gruppi ottici.





E l’abitacolo? Alcune delle foto mostrano l’auto con la portiera aperta e si riesce a notare che la plancia è camuffata, segno che potrebbero arrivare alcune novità, magari con l’introduzione della strumentazione digitale e di un sistema infotainment che andrebbero allineare la i30 agli ultimi modelli Hyundai. Ne sapremo probabilmente di più nei prossimi mesi quando filtreranno nuove foto spia.

MOTORI

Che novità di motore ci saranno in questo nuovo restyling? La Hyundai i30 è oggi proposta con un 3 cilindri di un litro da 100 CV, anche in versione Mild Hybrid e con un 4 cilindri di 1,5 litri da 140 CV. Possiamo quindi attenderci un aggiornamento dei motori, soprattutto per migliorare consumi ed emissioni. Difficile, invece, che possano arrivare nuove unità. Il restyling della Hyundai i30 potrebbe debuttare nel 2026 per consentire a questo modello di rimanere competitivo sul mercato ancora per alcuni anni, in attesa che l’azienda decida il suo futuro.