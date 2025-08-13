Clamoroso, BMW pronta a sfidare la Mercedes Classe G con un suo fuoristrada

La notizia potrebbe essere davvero clamorosa se sarà confermata. Secondo Automotive News Europe, infatti, BMW avrebbe intenzione di sviluppare un fuoristrada partendo dalla base della X5 di prossima generazione, per entrare in diretta concorrenza con la Mercedes Classe G. Internamente, il progetto sarebbe noto con il codice G74 ma non bisogna aspettarsi che questo fuoristrada arrivi tanto presto. Il rapporto parla infatti dell’avvio della produzione nella seconda metà del 2029 presso lo stabilimento BMW della Carolina del Sud. Possiamo quindi immaginare una presentazione tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.

UNA NUOVA RIVALE PER LA MERCEDES CLASSE G

BMW ha tutte le capacità per andare a sviluppare una vera alternativa alla Mercedes Classe G. Oggi è ovviamente ancora troppo presto per parlare delle caratteristiche tecniche del fuoristrada della casa di Monaco di Baviera. Tuttavia, possiamo immaginare che sebbene la prossima X5 sarà proposta sia con motorizzazioni endotermiche e sia elettriche, il futuro fuoristrada sarà dotato solo di motori a benzina/diesel. Non possiamo non ricordare, infatti, come la versione elettrica della Classe G stia facendo fatica a ritagliarsi un suo spazio sul mercato. Dunque, è probabile che il fuoristrada BMW sia solo endotermico, al massimo dotato di un sistema ibrido per rientrare nei limiti delle emissioni.



La notizia che ovviamente va presa con le dovute cautele è certamente interessante. BMW oggi non offre nulla di simile all’interno della sua gamma e un mezzo con una spiccata vocazione all’off-road avrebbe le carte in regola per piacere ai clienti del marchio tedesco. Possiamo comunque immaginarci un posizionamento premium e un prezzo di listino importante. Solo per il mercato americano visto che sarà prodotto in quel Paese o lo vedremo anche in Europa? Non possiamo fare altro che attendere novità sul progetto del fuoristrada di casa BMW.