Il concept Opel ispirato alla Manta 400 anticipa il futuro delle sportive GSE

Opel mostrerà qualcosa di speciale al Salone di Monaco 2025. Infatti, la casa automobilistica sfrutterà il palcoscenico dell’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera (8 – 14 settembre) per presentare una concept car che avrà un chiaro legame con il marchio GSE che oggi identifica le sue sportive elettriche.

La nostra prossima concept car farà ancora una volta battere forte il cuore. Anticiperà i modelli futuri, stupirà con il suo design mozzafiato e piacerà agli appassionati di auto di tutto il mondo. Presto sveleremo maggiori dettagli, quindi rimanete sintonizzati.

Così si è espresso Florian Huettl, CEO di Opel. Contestualmente all’annuncio, la casa automobilistica ha condiviso pure alcuni teaser che mostrano i primi particolari della concept car.

IL FUTURO DELLE SPORTIVE ELETTRICHE

A giugno, Opel ha annunciato che la Mokka GSE sarà prodotta in serie e diventerà la prima auto completamente elettrica ad alte prestazioni del marchio. Adesso, la casa automobilistica tedesca vuole andare ancora oltre, mostrando una concept car che andrà ad esplorare i confini dei veicoli elettrici ad alte prestazioni. Molta attenzione è stata prestata allo sviluppo dell’aerodinamica e il look presenterà alcuni richiami a veicoli sportivi storici e iconici del marchio come la Opel Manta 400 da rally. Non mancheranno poi ulteriori richiami al mondo del motorsport come un roll cage in abitacolo e volante squadrato.



L’azienda tedesca ha anche lasciato intendere che alcuni elementi del concept potrebbero addirittura anticipare aspetti più generali del futuro design delle auto Opel. Si prevede inoltre che il concept non sarà solo un esercizio di stile e che potrebbe anticipare un modello di produzione. Non rimane che attendere eventuali maggiori informazioni e poi la presentazione ufficiale a settembre. Sembra che davvero Opel intenda fare sul serio per proporre vetture sportive elettriche in grado di far divertire. Vedremo cosa presenterà e soprattutto sarà importante capire i suoi piani per il futuro.