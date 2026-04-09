Opel Corsa: ad aprile c'è uno sconto fino al 36%, ma non per tutti

La Opel Corsa è una vettura di segmento B che abbina praticità, design piacevole e prezzo accessibile. Ad aprile, in particolare, l’utilitaria del Fulmine diventa ancora più economica grazie alla promozione valida presso i concessionari aderenti. Il vantaggio per il cliente arriva infatti fino a 7.650 euro, che equivale a circa il 36% di sconto sul prezzo di listino.

Le condizioni della promozione

Questo prezzo non è però per tutti i clienti, dato che sono presenti diverse condizioni per accedere all’offerta. Lo sconto è legato alla rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e alla sottoscrizione di un finanziamento Scelta Opel con la formula della maxi-rata pari al valore futuro garantito. Non solo, l’iniziativa riguarda esclusivamente vetture in pronta consegna e scade il 30 aprile.

Motore benzina con cambio manuale

La versione oggetto della promozione è la Corsa MY26 Edition 1.2 Benzina 100 CV con cambio manuale, il cui prezzo di listino è pari a 21.200 euro (inclusa IVA e messa su strada, esclusi IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità). Segnaliamo che questa versione monta il motore PureTech aggiornato alla seconda generazione (Gen2), propulsore che non ha la catena di distribuzione (introdotta con la Gen3) ma ancora la cinghia a bagno d’olio, quella che si è rivelata più problematica in questi anni. Il prezzo all’acquisto con la promozione di aprile scende a 13.550 euro, ma per avere il costo complessivo dell’operazione è necessario considerare gli interessi.

La proposta di finanziamento

L’esempio di finanziamento proposto da Opel prevede un anticipo 3.005 euro, 33 rate da 99 euro, 2 rate a 0 euro e una maxi-rata finale (pari al VFG) di 10.705,17 euro. La prima rata verrà addebitata a luglio, quindi con proroga di tre mesi. L’offerta include il servizio Identicar per 12 mesi (271 euro) spese di istruttoria di 395 euro. L’importo totale del credito è di 11.211 euro, mentre gli interessi sono pari a 2.833 euro, con spese di incasso mensili di 3,5 euro e imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 28,03 euro (TAN fisso 7,99%, TAEG 11,36%). Alla scadenza dei 36 mesi, nel caso di restituzione o sostituzione del veicolo, qualora abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 chilometri, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km.