Offerta Opel Corsa, con Incentivi Opel a 99 euro al mese con finanziamento

Opel Corsa è una citycar che piace e in Italia è stabilmente nella top 10 del segmento B. Da novembre, nel nostro Paese ne sono state immatricolate 20.435. Per spingere sulle vendite di questo modello, la casa automobilistica continua a proporre fino alla fine nell’anno gli “Incentivi Opel” che consentono di mettere nel garage di casa la Corsa con rate da 99 euro al mese. Promozione che prevede la rottamazione di una vecchia vettura come requisito. Inoltre, chi acquisterà una nuova Opel Corsa pagherà la prima rata a marzo 2026.

OPEL CORSA A BENZINA

La protagonista dall’offerta è l’Opel Corsa con motorizzazione a benzina non elettrificata. Dunque, sotto al cofano troviamo un motore 3 cilindri di 1,2 litri turbo in grado di erogare 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, velocità massima di 194 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi. Si parte da 20.200 euro nell’allestimento base Edition che offre strumentazione analogica, infotainment, cerchi in acciaio d 16 pollici e tutti gli ADAS necessari per legge.

OFFERTA: SCONTO, RATE E INTERESSI

Solo con rottamazione, per le vetture in pronta consegna e prima rata a marzo 2026. Grazie agli incentivi Opel, Corsa solo benzina in allestimento base si può avere a 14.950 euro oppure a 13.950 euro con finanziamento Scelta Opel. Con un anticipo di 3.322 euro l’offerta finanziamento prevede rate da 99 euro al mese.

Corsa da 13.950 euro

33 rate da 99 euro mese, prima rata marzo 2026

Anticipo 3.322 euro

Rata finale 10.807,26 euro

TAN Fisso 7,99% TAEG 11,32%

Interessi 2.855 euro

In pronta consegna

Di seguito i dettagli dell’offerta finanziaria come da sito Opel.