Offerta Opel Corsa, con Incentivi Opel a 99 euro al mese con finanziamento
Prezzo promo da 13.950 euro con rottamazione e finanziamento Scelta Opel, rate da 99 euro al mese
Opel Corsa è una citycar che piace e in Italia è stabilmente nella top 10 del segmento B. Da novembre, nel nostro Paese ne sono state immatricolate 20.435. Per spingere sulle vendite di questo modello, la casa automobilistica continua a proporre fino alla fine nell’anno gli “Incentivi Opel” che consentono di mettere nel garage di casa la Corsa con rate da 99 euro al mese. Promozione che prevede la rottamazione di una vecchia vettura come requisito. Inoltre, chi acquisterà una nuova Opel Corsa pagherà la prima rata a marzo 2026.
OPEL CORSA A BENZINA
La protagonista dall’offerta è l’Opel Corsa con motorizzazione a benzina non elettrificata. Dunque, sotto al cofano troviamo un motore 3 cilindri di 1,2 litri turbo in grado di erogare 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, velocità massima di 194 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi. Si parte da 20.200 euro nell’allestimento base Edition che offre strumentazione analogica, infotainment, cerchi in acciaio d 16 pollici e tutti gli ADAS necessari per legge.
OFFERTA: SCONTO, RATE E INTERESSI
Solo con rottamazione, per le vetture in pronta consegna e prima rata a marzo 2026. Grazie agli incentivi Opel, Corsa solo benzina in allestimento base si può avere a 14.950 euro oppure a 13.950 euro con finanziamento Scelta Opel. Con un anticipo di 3.322 euro l’offerta finanziamento prevede rate da 99 euro al mese.
- Corsa da 13.950 euro
- 33 rate da 99 euro mese, prima rata marzo 2026
- Anticipo 3.322 euro
- Rata finale 10.807,26 euro
- TAN Fisso 7,99% TAEG 11,32%
- Interessi 2.855 euro
- In pronta consegna
Di seguito i dettagli dell’offerta finanziaria come da sito Opel.
Anticipo 3.322 euro – Importo Totale del Credito 11.294 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 14.304 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.855 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 28,24 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n°2 rate da 0 euro e n° 33 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 10.810,76 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro/anno. TAN (fisso) 7,99%, TAEG 11,32%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.