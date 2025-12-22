Auto più vendute in Europa: Renault Clio regina di novembre, Sandero vola verso il primato 2025

Il 2025 sta per finire e presto avremo i numeri di mercato dell’intero anno. Intanto, grazie ai dati di Dataforce condivisi da Autonews possiamo scoprire quali sono state le auto più vendute in Europa nel corso del mese di novembre 2025 che mostrano come la Renault Clio continua a vendere molto bene e che la Dacia Sandero si appresta anche quest’anno a conquistare lo scettro dell’auto più venduta in Europa. Andiamo con ordine.

LE AUTO PIÙ VENDUTE IN EUROPA A NOVEMBRE 2025

Partiamo dai numeri di novembre 2025 che vedono sul primo gradino del podio la Renault Clio. La segmento B francese piace molto e la nuova generazione che abbiamo imparato a conoscere da poco avrà il compito di continuare a lungo questo successo. Seconda posizione nel mese per la Dacia Sandero, da tempo una best seller per la casa automobilistica rumena del Gruppo Renault. Terzo gradino del podio, invece, per la Volkswagen T-Roc che continua a vendere molto bene. Presto sul mercato arriverà anche la seconda generazione che sulla carta può fare molto bene. Ecco quindi la top 10 di novembre in Europa.

Renault Clio: 19.213

Dacia Sandero: 18.932

Volkswagen T-Roc: 17.064

Toyota Yaris Cross: 16.934

Volkswagen Golf: 15.855

Volkswagen Tiguan: 15.348

Toyota Yaris: 13.911

Ford Puma: 13.008

Peugeot 208: 12.750

Skoda Octavia: 12.652

LE AUTO PIÙ VENDUTE IN EUROPA GENNAIO-NOVEMBRE 2025

Vediamo, adesso, la classifica dei primi 11 mesi dell’anno che vede la Dacia Sandero in prima posizione e ben avviata per diventare l’auto più venduta in Europa nell’intero 2025. Seconda posizione per la Renault Clio e terza per la Volkswagen T-Roc. Ecco la top 10.