Suzuki Jimny, mai così potente e lussuoso: il prezzo però è elevato

Esistono auto che non si scelgono solo per bellezza estetica ma anche con il cuore. La Suzuki Jimny è una di queste. Eppure, anche i miti hanno i loro limiti. Chi l’ha guidata sa che ad esempio bisogna scendere a patti con un motore un po’ pigro e un abitacolo decisamente “essenziale”.

È allora qui che entra in gioco Twisted Automotive. Il preparatore britannico, noto per aver trasformato i Land Rover Defender in veri salotti da guerra, ha deciso di posare lo sguardo sul piccolo fuoristrada giapponese. Con ottimi risultati a guardare bene.

Il comfort che mancava

Entrare in una Jimny standard significa accettare plastiche rigide e un ambiente votato alla pura praticità. Twisted ha voluto ribaltare questa prospettiva, iniettando nell’abitacolo una dose massiccia di artigianalità. I sedili, il volante, e persino la leva del cambio sono stati avvolti in pelle bicolore di alta qualità, estendendo il rivestimento anche alla plancia e ai pannelli porta. Alzando lo sguardo? Un tetto foderato in Alcantara. Un dettaglio che profuma di alta sartoria automobilistica.

Tuttavia, la rivoluzione non è solo visiva. Twisted ha affrontato uno dei difetti storici della Jimny. Ovvero la rumorosità. Grazie all’aggiunta di materiale fonoassorbente nel sottoscocca, il viaggio diventa un’esperienza più “ovattata". Anche la tecnologia fa un balzo nel presente con un sistema multimediale Alpine che integra Apple CarPlay e navigazione. Il tutto supportato da un impianto audio pensato per chi non vuole rinunciare alla colonna sonora perfetta, anche nel mezzo di un guado.

Il cuore turbo: ora la Jimny morde l’asfalto

La critica più frequente mossa alla versione di serie riguarda il motore 1.5 aspirato da 102 CV, onesto ma spesso in affanno nelle riprese veloci o nei sorpassi. Twisted ha scelto la strada più radicale e soddisfacente: l’aggiunta di un turbocompressore.

Questa “cura vitaminica" ha trasformato il carattere della vettura, portando la potenza a ben 167 CV. Ma non è solo una questione di numeri. Bensì dati come questi vengono erogati. La coppia ai bassi regimi è più vigorosa, garantendo una fluidità di marcia lontana da quella della versione originale. Per gestire questo rinnovato brio i tecnici sono intervenuti anche sulla ciclistica, installando una nuova barra stabilizzatrice posteriore e ammortizzatori a gas. E anche con la possibilità di richiedere un kit di rialzo di 2,5 cm per chi non vuole porsi limiti “fuoristrada".

Estetica “da battaglia”

L’occhio come sempre vuole la sua parte, e la Jimny firmata Twisted non passa inosservata. Si presenta con un look deciso e muscoloso, sottolineato dai cerchi in lega neri da 16 pollici che calzano pneumatici BFGoodrich specifici per l’off-road. Molti dettagli, come la griglia anteriore e gli specchietti, sono in tinta con la carrozzeria, donando un senso di eleganza sportiva che si completa con i fari a LED oscurati.

Tuttavia, questa rinvigorita Jimny non è per tutti. Questa trasformazione porta il listino a una cifra di circa 57.000 euro. È una somma importante, che la colloca in una nicchia di mercato esclusiva. Ma del resto la proposta di Twisted Automotive rappresenta, forse, la perfezione che Suzuki non ha mai osato raggiungere.