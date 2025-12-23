Suzuki Jimny, così si trasforma in una piccola Land Rover Defender

Suzuki Jimny è un modello iconico che piace moltissimo. Nel tempo, questo piccolo fuoristrada è stato il protagonista di diverse rivisitazioni da parte di alcune aziende che hanno deciso di personalizzarne l’aspetto. Guardate ad esempio cosa ha fatto Carpoint, un concessionario tedesco che solitamente propone personalizzazioni molto speciali legate ai modelli Dacia. Dunque, Carpoint ha preso la Suzuki Jimny per realizzare qualcosa di davvero speciale. Il risultato è la Redust Safari basata sulla versione a 3 porte del piccolo fuoristrada. Per chi vuole ancora di più c’è anche la Redust Grand Safari basata invece sulla versione a 5 porte del fuoristrada giapponese.

UNA MINI LAND ROVER DEFENDER

Dal punto di vista estetico, la Suzuki Jimny è stata personalizzata attraverso una serie di accessori che hanno permesso di trasformare il fuoristrada in una piccola Land Rover Defender. Le versioni Redust presentano paraurti modificati, barre laterali, pneumatici off-road e un portapacchi specifico più lungo. Inoltre, la mascherina che circonda la griglia e i fari è chiaramente ispirata al frontale delle precedenti generazioni della Land Rover Defender. Gli elementi di illuminazione sul cofano, a loro volta, richiamano quelli della Mercedes Classe G. Insomma, il copione è lo stesso visto anche sulle personalizzazioni dei modelli Dacia e cioè una serie di modifiche al look per rendere più estremo l’aspetto della vettura.

Ovviamente il motore non è stato toccato e rimane sempre il solito quattro cilindri aspirato da 1,5 litri da 105 CV abbinato alla trazione integrale. Di come sia efficace la Suzuki Jimny in off-road non occorre dire nulla perché tutti conoscono le grandi potenzialità di questo piccolo fuoristrada che purtroppo ufficialmente è uscito di scena in Europa a causa delle normative sulle emissioni, mentre in altri Paesi come in Giappone, continua ad essere commercializzato. La Jimny piace così com’è e c’è da capire se ai clienti interessa davvero arrivare a personalizzare in maniera così profonda la loro vettura. Carpoint non è comunque l’unica azienda che si occupa di personalizzare la Jimny. Nel tempo abbiamo visto diversi esempi di come sia possibile cambiare l’aspetto del piccolo fuoristrada giapponese.