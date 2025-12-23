Hyundai si prepara a svelare qualcosa di davvero molto grande: una nuova maxi elettrica

La Hyundai IONIQ 9 vi sembrava già molto grande? La casa automobilistica coreana sembra intenzionata a voler andare oltre. Infatti, ha annunciato che al Salone dell’Auto di Bruxelles che aprirà i battenti il 9 gennaio 2026, presenterà il suo più grande veicolo elettrico di sempre. Di che auto stiamo parlando? Hyundai ha aggiunto solamente che questo modello “presenterà tecnologie elettriche all’avanguardia, tra cui un avanzato sistema di ricarica a 800 V.” Dunque, possiamo immaginare che poggerà sulla piattaforma E-GMP dedicata alle auto elettriche che supporta un’architettura a 800 V per consentire quindi di effettuare ricariche ad altissima potenza.

UN ALTRO SUV OPPURE NO?

Dunque, sta arrivando un veicolo elettrico di grandi dimensioni. Si tratterà di un altro SUV? La Hyundai IONIQ 9 misura già poco più di 5 metri e quindi è in arrivo un modello ancora più grande. Non è detto, però, che si tratti per forza di un maxi SUV. La casa automobilistica ha condiviso un teaser da cui non traspaiono particolari indizi. Tuttavia, questo nuovo modello potrebbe non essere per forza un SUV. C’è chi pensa, infatti, che Hyundai possa voler proporre una sorta di controparte 100% elettrica del monovolume Staria che misura poco più di 5,2 metri di lunghezza. Sarà questa la sorpresa di Hyundai al Salone di Bruxelles? Non dovremo attendere molto per scoprirlo.

HYUNDAI IONIQ 6 RESTYING IN ARRIVO

Questo veicolo elettrico di grandi dimensioni non sarà l’unica novità che Hyundai ha deciso di portare al Salone. Oltre ad esporre la sua gamma di vetture elettriche, la casa automobilistica porterà al debutto europeo la Hyundai IONIQ 6 restyling. Il facelift era stato presentato in Corea del Sud ad aprile ma, adesso, si appresta ad arrivare nel Vecchio Continente. Presto scopriremo tutti i dettagli e soprattutto i tempi di commercializzazione. Insomma, in arrivo diverse novità da parte di Hyundai che andranno ad arricchire la sua gamma di auto elettriche in Europa. L’appuntamento è per il 9 gennaio per saperne di più.