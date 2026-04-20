Design, tecnologia e autonomia: perché la nuova IONIQ 3 segna una svolta per Hyundai

Debutta a Milano la nuova visione della mobilità elettrica europea firmata Hyundai Motor Company, protagonista la nuova Ioniq 3, una compatta elettrica che rivoluziona lo spazio delle auto compatte.

Presentata in anteprima mondiale quest’oggi alla Milano Design Week, la hatchback elettrica introduce un linguaggio stilistico inedito e un approccio completamente nuovo al concetto di spazio e tecnologia a bordo.

Una compatta fuori dagli schemi: nasce l’Aero Hatch

Hyundai Ioniq 3 inaugura una nuova tipologia di carrozzeria definita “Aero Hatch”, un concetto che supera la classica berlina a due volumi. Il risultato è una forma scolpita per migliorare l’efficienza aerodinamica (Cx di 0,263) senza sacrificare abitabilità e comfort. Il frontale pulito e ribassato accompagna il flusso dell’aria lungo tutta la vettura, mentre la linea del tetto, quasi piatta, garantisce più spazio interno per passeggeri e bagagli. Il posteriore, invece, integra in modo naturale uno spoiler per migliorare stabilità e consumi.

“Art of Steel”: quando il design diventa materia

Con Ioniq 3 debutta anche il nuovo linguaggio stilistico Hyundai chiamato “Art of Steel”. Non è solo estetica: è una filosofia progettuale che mette al centro l’acciaio come elemento espressivo. Superfici pulite, proporzioni precise e linee tese danno vita a un design essenziale ma fortemente riconoscibile. Anche i dettagli raccontano questa visione, come la firma luminosa Parametric Pixel che richiama la lettera “H” in codice Morse: un elemento distintivo che unisce tecnologia e identità.

Più spazio, più comfort, più vita

Nonostante dimensioni compatte (circa 4,15 metri di lunghezza), Hyundai Ioniq 3 sorprende per l’abitabilità. Il merito è della piattaforma elettrica E-GMP e del passo lungo (2,68 metri), che permettono un abitacolo ampio e completamente piatto. Il concept degli interni è definito “Furnished Space”: l’auto diventa uno spazio da vivere, quasi come un ambiente domestico.

Tra i punti di forza:

Sedili Relaxation con riscaldamento e ventilazione

Materiali sostenibili e design ispirati ai temi italiani anni ’70

Sistema audio Bose

Megabox nel bagagliaio per ulteriore spazio di carico

Hyundai Ioniq 3 è anche il primo modello in Europa a introdurre Pleos Connect, il nuovo sistema di infotainment basato su Android Automotive. Disponibile con schermi fino a 14,6 pollici, offre interfaccia semplice e personalizzabile e navigazione intelligente con pianificazione EV. La Hyundai Ioniq 3 offre anche la Digital Key 2, ovvero accesso via smartphone, e funzione Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni.

Autonomia e ricarica: pensata per la vita reale

Basata su architettura a 400V, Hyundai Ioniq 3 offre due opzioni di batteria: standard da 42.2 kWh (344 km autonomia WLTP) e 61 kWh

(fino a 496 km autonomia WLTP). La ricarica rapida consente di passare dal 10% all’80% in circa 29 minuti, mentre la ricarica AC arriva fino a 22 kW con caricabatterie optional per la sola Long Range

Hyundai Ioniq 3 integra i più avanzati sistemi Hyundai SmartSense tra cui Highway Driving Assist 2, Remote Smart Parking Assist, Blind-Spot View Monitor e Surround View Monitor. A questi si aggiungono 7 airbag e fari LED intelligenti che adattano automaticamente il fascio luminoso.

Scheda Tecnica

Lunghezza 4.155 mm / 4.170 mm (versione N Line)

Larghezza 1.800 mm

Altezza 1.505 mm

Passo 2.680 mm

Capacità Batteria 42.2 kWh (Standard), 61 kWh (Long Range)

Ricarica corrente continua CC 10–80% in circa 30 min

Ricarica corrente alternata CA 11 kW V2X, 22 kW V2X (optional solo per Long Range)

Velocità massima 170 km/h

Accelerazione 0–100 km/h 9.0 s (Standard), 9.6 s (Long Range)

Autonomia stimata (WLTP combinato) 344 km (Standard), 496 km (Long Range)

Potenza motore 107.8 kW (Standard), 99.5 kW (Long Range)

Coppia massima 250 Nm

Coefficiente aerodinamico (stima) 0.263 Cx

Capacità bagagliaio 441 L (322 L bagagliaio + 119 L Megabox)

Peso da 1,550 a 1,580 kg

Progettata in Europa, per l’Europa

Ioniq 3 è stata sviluppata pensando agli automobilisti europei ed è prodotta nello stabilimento di İzmit. Rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di elettrificazione di Hyundai Motor Group, che punta a rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile.

Hyundai Ioniq 3 è destinata a far parlare di sé per il design innovativo e uno spazio interno sorprendente in un formato compatto perfetto per la città. E soprattutto, dimostra che il futuro dell’elettrico non è solo sostenibile — ma anche intelligente, bello e pensato per le persone.