Noleggio auto di lusso: fino al 15% di sconto con la promo Sixt di aprile 2026

Sixt è, da tempo, un punto di riferimento per il noleggio di auto. In questo momento, per tutti gli utenti che si affidano alla compagnia, c’è un bonus aggiuntivo con la possibilità di ottenere il 15% di sconto sul noleggio di auto di lusso. La promozione è disponibile direttamente dal sito ufficiale di Sixt.

Una volta raggiunta la home page del sito, apparirà un banner con l’indicazione della promo. Premendo sul tasto relativo all’offerta, lo sconto sarà applicato in automatico e l’utente potrà avviare la ricerca dell’auto desiderata da noleggiare con prezzo ridotto.

Nel caso in cui il banner non dovesse apparire, potete scorrere la home page verso il basso, fino a trovare un’indicazione relativa alla promozione in corso. Per tutti i dettagli in merito è sufficiente premere sul box qui di sotto.

I dettagli della promo

Per sfruttare l’offerta di Sixt c’è tempo fino al prossimo 30 aprile 2026 ed è necessario impostare come data di ritiro dell’auto scelta una qualsiasi data fino al 31 maggio 2026. Per il noleggio in Europa, non c’è alcun vincolo per quanto riguarda la data di riconsegna.

Se, invece, vi trovate in Canada o Stati Uniti, è necessario impostare come data di riconsegna al massimo il 10 giugno 2026 (il vincolo in questione è lagato alla partenza dei Mondiali 2026). La durata del noleggio dell’auto di lusso su cui è possibile beneficiare dello sconto può variare da un minimo di 3 giorni a un massimo di 27 giorni.

Si tratta di un’opportunità sicuramente interessante. Ricordiamo che è sempre possibile calcolare un preventivo gratuito, in modo da vlautare sia quali sono i veicoli disponibili sia i costi effettivi, comprendendo anche la promo in corso per il mese di aprile 2026. Per verificare subito le offerte vi basta raggiungere il sito di Sixt, qui di sotto.