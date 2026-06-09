Ricarica la tua auto elettrica risparmiando: scopri E.ON Luce Drive Smarty

Per chi sceglie un’auto elettrica c’è la possibilità di ridurre al minimo i costi legati all’utilizzo del proprio veicolo, a condizione, però, di puntare sulla soluzione giusta per la ricarica della batteria. Grazie alla ricarica domestica e scegliendo la tariffa giusta, gli automobilisti che puntano sull’elettrico possono ottimizzare al massimo quest’aspetto, andando a ridurre la spesa.

La soluzione più conveniente per chi ha un’auto elettrica arriva da E.ON, fornitore di riferimento del mercato energetico italiano. Scegliendo E.ON Luce Drive Smarty, infatti, è possibile accedere a un’offerta progettata per garantire un risparmio agli automobilisti che puntano a ricaricare l’auto elettrica (o ibrida plug-in) sfruttando i vantaggi della ricarica domestica.

Questa offerta prevede un prezzo variabile, in linea con l’andamento del mercato, articolato su tre fasce orarie. Nelle ore serali e nei giorni festivi l’energia viene pagata al prezzo di mercato. Inoltre, attivando la ricarica intelligente, è possibile ottenere fino a 10 euro al mese di bonus per il primo anno di fornitura. Per ottenere il bonus è necessario effettuare almeno 6 ricariche mensili da un minimo di 4 ore, utilizzando la funzionalità Car Connect disponibile tramite l’app App E.ON, che consente di gestire in modo intelligente la ricarica dell’auto elettrica. L’attivazione può essere effettuata direttamente online tramite il sito ufficiale di E.ON, con pochi clic.

Perché scegliere E.ON Luce Drive Smarty

E.ON Luce Drive Smarty è l’offerta luce giusta per ridurre i costi della ricarica dell’auto elettrica. Il prezzo della componente energia riferito all’offerta Luce Drive Smarty di E.ON, variabile mensilmente, è calcolato in base al valore del Prezzo all’ingrosso valido in Italia (PUN Index GME) al quale si aggiunge il corrispettivo variabile definito da E.ON.

Di seguito il corrispettivo variabile in base alle tre fasce orarie previste:

F1: 0,0055 euro/kWh (valido dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00, esclusi i giorni festivi)

(valido dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00, esclusi i giorni festivi) F2: 0,0022 euro/kWh (valido dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00)

La peculiarità di questa tariffa è l’azzeramento del corrispettivo variabili in fascia F3 (valido dalle 23:00 alle 7:00 dal lunedì al sabato e a tutte le ore della domenica e dei giorni festivi).

In presenza di contatore monorario il Corrispettivo variabile applicato indistintamente a tutte le fasce sarà pari a 0,0016 €/kWh. In aggiunta poi alla componente Energia occorre calcolare il corrispettivo fisso di commercializzazione e vendita, pari a 10 euro al mese (per un totale di 120 euro l’anno).

Scegliendo E.ON Luce Drive Smarty, infatti, è possibile ottenere fino a 10 euro/mese di sconto sulle bollette per il primo anno. Per ottenere il bonus è necessario effettuare almeno 6 ricariche mensili da un minimo di 4 ore, utilizzando la funzionalità Car Connect disponibile tramite l’app App E.ON, che consente di gestire in modo intelligente la ricarica dell’auto elettrica.

La ricarica smart automatizza il risparmio, poiché permette di concentrare in automatico i consumi in F3, riducendo i costi fino al 25% rispetto a una gestione non ottimizzata della ricarica domestica.

Già solo questo vantaggio trasforma l’uso combinato del veicolo elettrico e della wallbox in un investimento ammortizzato negli anni, anziché un costo.

L’offerta di E.ON è attivabile direttamente online. Per completare la richiesta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo (POD) della fornitura, riportato in bolletta. Successivamente, basterà seguire le indicazioni fornite dall’operatore per attivare la funzionalità Car Connect e gestire la ricarica domestica.