Addio a un'icona di concretezza: la Fiat Tipo è fuori produzione

Si chiude ufficialmente un’era per Fiat: la Tipo è stata rimossa dal configuratore online del marchio, avviandosi così verso la fine della produzione. Per i clienti che sono interessati all’acquisto in questi ultimi mesi, rimangono a disposizione gli ultimi esemplari in stock presso la rete di concessionarie.

Un successo globale

Lanciata nel 2015 come erede spirituale del modello del 1988, la Tipo è la versione destinata al mercato italiano del progetto AEgea. Prodotta in Turchia, è stata sviluppata fin dalle origini come una vettura globale, venendo venduta anche in Medio Oriente e in Messico (con il nome di Dodge Neon). Il successo commerciale, sia in Italia che all’estero, si è basato su una proposta di mobilità razionale, concreta e senza fronzoli con un ottimo rapporto tra prezzo e contenuti.

Diverse varianti

Nel corso del suo ciclo di vita, la Tipo è stata declinata in diverse varianti di carrozzeria: berlina a tre volumi, hatchback a cinque porte e station wagon. Il restyling introdotto nel 2020 ha saputo modernizzare l’offerta con ritocchi estetici, l’introduzione di motorizzazioni Mild Hybrid e 1.6 Multijet II da 130 CV, e l’arrivo della versione Cross con assetto rialzato.

Lascia il posto alla Grizzly

La Tipo non avrà un’erede diretta, ma il vuoto lasciato nella gamma del costruttore sarà colmato dalla nuova Fiat Grizzly, un SUV lungo poco meno di 4,5 metri che sarà offerto anche in variante Sportback. Dopo il debutto a ottobre al Salone di Parigi, la Grizzly sarà proposta con motori a benzina, ibridi ed elettrici, e raccoglierà idealmente il testimone della Tipo grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo.