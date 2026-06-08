Honda Civic Type R: la HRC sarà prodotta

Come si possa migliorare un bolide come la Honda Civic Type R lo sanno solo i tecnici del marchio con sede a Tokyo che lavorano nel reparto corse. Nell’ultimo filmato mostrato da Honda Racing Corporation e in base agli ultimi rumor arrivati dal Giappone, la Type R HRC Concept dovrebbe giungere nelle concessionarie entro fine anno con un carico di novità tecniche importanti.

Il presidente di HRC, Koji Watanabe, si è sbilanciato con i colleghi di Car Watch sui progetti futuri di Honda con il nuovo concept HRC. Durante un evento dedicato ai proprietari di Type R presso il Mobility Resort Motegi, Watanabe ha fatto da padrone di casa, analizzando alcuni aspetti della vettura che attirerà gli appassionati al Tokyo Auto Salon 2026.

La mano degli specialisti di HRC

Watanabe che ha dedicato una intera vita ai progetti più estremi di Honda ha spiegato che l’auto è in fase di sviluppo e arriverà nei prossimi 100 giorni. Confermato il family feeling con l’Acura Integra Type S HRC Concept, ma gli ingegneri si sono spinti oltre.

Nel filmato pubblicato dai tecnici di HRC si nota la vettura in galleria del vento e in fase di sviluppo sul tracciato di Suzuka insieme ai driver Honda Ayumu Iwasa, Takuma Sato e Hiroki Otsu. Primo giapponese a vincere la 500 Miglia di Indianapolis, Sato ha corso in Formula 1 dal 2002 al 2008, riuscendo ad agguantare un ottavo posto in classifica finale nel 2004. In quell’annata si tolse la soddisfazione anche di arrivare sul podio con la BAR. Le parti camuffate sono diverse per non mostrare tutto nei dettagli e lasciare un po’ di suspense.

Carattere spiccato

Sono evidenti alcune zone mutuate dalla Super GT, come le ampie estensioni squadrate; spiccano uno splitter anteriore estremo, minigonne e dettagli aerodinamici posteriori a completare un pacchetto da sogno. Alcune parti della vettura sono oscurate di proposito. L’avantreno, inclusi paraurti e parafanghi, è completamente diverso. Anche l’ala posteriore ha un profilo differente, ma tutto è concepito per migliorare l’esperienza.

I parafanghi anteriori allargati possono permettere un assetto corsa con pneumatici differenziati tra anteriore e posteriore e per farlo Honda HRC ha chiamato a rapporto i suoi migliori esponenti. Non è ancora chiaro se la versione di serie della Honda Civic Type R HRC Concept venga venduta anche in Europa e negli Stati Uniti. Watanabe-san ha annunciato che i componenti del concept saranno commercializzati in Nord America come accessori aftermarket, ma dovremmo aspettare poco più di 3 mesi per scoprirlo.