Fiat mostra finalmente le nuove e inedite Grizzly e Grizzly Fastback

Finalmente ci siamo. Dopo averla osservata di sotterfugio, come si farebbe quando si guarda dallo spioncino di una porta, tra foto spia e mirabolanti muletti in autostrada, Fiat ha deciso di calare il velo riguardo alle sue due principali novità dell’anno: Grizzly e Grizzly Fastback. Il marchio torinese, dopo l’esperienza con il Freemont, ritorna nella categoria dei SUV non compatti e lo fa addirittura con una variante di carrozzeria del tutto inedita come quella fastback, tanto in voga negli ultimi tempi. Dunque, dopo Panda la “famiglia degli animali” si allarga con il nome del feroce mammifero. Ora, dopo le doverose premesse, vediamo quali sono le caratteristiche che ha da offrire questa vettura secondo quanto riportato da Stellantis.

Le due anime del nuovo modello

La nota rilasciata dal colosso franco-italo-americano non specifica chiaramente quale sarà la piattaforma della Grizzly, ma è possibile che sia la Smart Car, la stessa della Fiat Grande Panda. Non è da escludere neppure che venga assemblata in Nord Africa, e più precisamente nello stabilimento di Kenitra in Marocco, dove vengono altresì costruite la Topolino e il tre ruote TRIS.

Spazio e stile

Grizzly si mostra come un SUV versatile, spazioso e accessibile, adatto alla vita familiare, sia nell’uso quotidiano in città sia nei viaggi più lunghi. Le sue proporzioni più verticali e compatte massimizzano il volume interno e la praticità, in particolar modo per quanto riguarda lo spazio in altezza e l’abitabilità. Probabile la declinazione in 7 posti, ma per adesso non mettiamo le mani avanti.

Grizzly Fastback, invece, dimostra un aspetto più dinamico, grazie a una silhouette maggiormente slanciata, a un design più ricercato e a una superiore capacità di carico longitudinale, congeniale per viaggi più lunghi e un utilizzo orientato al lifestyle.

Entrambi i modelli si caratterizzano per una forte presenza su strada e una firma a LED luminosa. Al di là delle loro differenti personalità, tutte e due nascono con l’obiettivo di elevare l’esperienza a bordo grazie a interni curati, attenzione ai dettagli e tecnologie pensate per rendere la vita di tutti i giorni più semplice. Con una lunghezza inferiore ai 4,5 metri, stabiliscono un nuovo punto di riferimento in termini di praticità, poiché garantiscono uno spazio interno e una capacità di carico ai vertici della categoria.

Ampia gamma di motori

Le Fiat Grizzly e Grizzly Fastback atterreranno a breve nell’orbita di mercato offrendo un’ampia gamma di motorizzazioni. Si spazierà dal termico puro a benzina fino all’elettrico. Facile ipotizzare che abbia sotto al cofano il rinnovato 1.2 Turbo, oltre ai powetrain 100% a batteria che abbiamo conosciuto su altri veicoli del Gruppo.

Quando arriveranno

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback saranno distribuiti in molte aree del mondo ed esordiranno in Europa e nella regione Medio Oriente & Africa nella seconda metà del 2026. Per quanto riguarda i prezzi, ancora non c’è niente di ufficiale, ma non è escluso che possano ruotare intorno ai 20.000 euro.