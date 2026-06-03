Rolls-Royce Spectre Series II, aggiornata per essere perfetta

La Spectre è diventata una delle vetture più importanti della storia del brand britannico, sotto il controllo di BMW dal 2003. Il 18 ottobre 2022, Rolls-Royce ha svelato la mastodontica Coupé con alcune immagini online, mentre al Salone di Shanghai a fine aprile 2023 è stata presentata al pubblico. La progettazione e lo sviluppo della vettura ha richiesto quattro anni.

Il design della Spectre è molto simile a quello della coupé Rolls-Royce Wraith con carrozzeria a due porte, tra cui le portiere con apertura controvento. L’interno dell’abitacolo vanta un cielo con circa 5000 LED e un livello di qualità con pochi eguali nel mondo. La nuova Serie II mantiene invariato il design esterno, evitando uno stravolgimento delle linee lanciando solo dettagli specifici come una nuova tinta blu etereo e cerchi forgiati da 23 pollici. La variante Spectre Black Badge spicca per elementi estetici in nero opaco e inedite soluzioni stilistiche molto interessanti. La Casa britannica continua a credere nell’elettrico con una visione sempre più esclusiva.

Novità nell’abitacolo

La vettura presenta una plancia aggiornata con schermo widescreen e una fascia luminosa composta da oltre 8.000 punti luce. Inoltre, Rolls-Royce garantisce una gamma di opzioni per gli interni, offrendo nuovi materiali, trattamenti e dettagli artigianali di assoluto spessore. Per esempio, introduce il nuovo tessuto Duality Twill, realizzato in rayon derivato dal bambù. Pensate che per rendere possibile questa opzione di tessuto sono necessari 2,6 milioni punti, 16 km di filo e oltre 25 ore di lavorazione.

I clienti possono anche scegliere per la nuova pelle Placed Perforation, che offre la possibilità di creare motivi tagliati con precisione per offrire opere d’arte uniche. I tecnici della Rolls-Royce hanno creato l’immagine di nuvole al chiaro di luna producendo 78.138 perforazioni di tre diverse dimensioni su schienali e poggiatesta. Tra le nuove finiture spicca, inoltre, un’impiallacciatura in noce che incorpora scaglie di vetro in polvere per creare un raffinato effetto wow.

Oltre allo stile c’è di più

Chi sceglie la prima elettrica della storia di RR vuole anche godere di un elevato piacere di guida. Il sistema a doppio motore offre una maggiore potenza, toccando i 601 CV e 1.015 Nm di coppia nella versione standard. La Black Badge propone 680 CV e 1.100 Nm. Il pacco batteria ora raggiunge una capacità di 112,4 kWh. Grazie alle nuove celle, l’autonomia sale sensibilmente fino a 628 km nel ciclo WLTP, mentre i tempi di ricarica in CC da 195 kW permettono di recuperare dal 10 all’80% in soli 28 minuti.

Gli aggiornamenti ingegneristici consentono di ottenere fino al 18% di autonomia in più (636 km totali, WLTP), insieme a una coppia maggiore di 1.015 Nm, aumentata a 1.100 in modalità Spirited, e una riduzione fino al 14% dei tempi di ricarica.

“Spectre è da sempre riconosciuta come una delle forme automobilistiche più eleganti dell’era moderna. I clienti citano spesso il suo design come uno dei motivi principali per cui la commissionano, e senza dubbio troverà posto nelle future collezioni di automobili straordinarie. Ampliando la gamma di materiali e tecniche artigianali introdotte per Spectre Serie II, rispondiamo direttamente al desiderio dei nostri clienti di approcciarsi a Spectre con un’ambizione creativa ancora maggiore, esplorandone le possibilità come tela su cui raccontare la propria storia”, ha annunciato Domagoj Dukec, Direttore del Design di Rolls-Royce Motor Cars.