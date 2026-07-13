Rolls-Royce, motore mostruoso ed efficiente da 4.000 CV: concorrenza navale sbaragliata

Rolls-Royce rappresenta una garanzia assoluta nell’industria motoristica, operando in quattro settori: aeronautico civile, aeronautico militare, propulsione navale ed energetico. Si tratta del secondo costruttore di motori aeronautici più noto al mondo, dopo la General Electric e continua ad innovare con propulsori all’avanguardia. I motori MTU di Rolls-Royce alimentano rimorchiatori in tutto il mondo da due decenni e sono diventati un punto di riferimento sul mercato per l’estrema affidabilità e per prestazioni di alto profilo.

Rolls Royce, per le complesse operazioni portuali, ha alzato ulteriormente l’asticella. Prima dell’installazione in un cantiere navale, i motori MTU prodotti da Rolls-Royce sono esaminati con una attenzione maniacale. I risultati commerciali ottenuti in questo segmento, nel 2025, hanno portato il costruttore britannico a celebrare il record di vendite della sua storia. Numeri altissimi, consolidati nel primo semestre dell’anno in corso, con la registrazione di 17 ordini destinati allo stesso numero di rimorchiatori.

Rolls-Royce, landmark nel settore nautico

Sono più di 500 motori MTU in servizio su rimorchiatori in tutto il mondo, fornendo 1.000 megawatt di potenza alle vie navigabili. Tra i vantaggi di questo tipo di motore si evidenzia la manutenzione minima e la lunga durata, fino a 25 anni senza necessità di revisioni importanti. Questa estrema affidabilità permette un grande risparmio sui costi per le aziende che scelgono Rolls-Royce.

Si tratta di un motore alimentato da combustibili fossili rinnovabili, ovvero dal diesel HVO e da altri conformi alla norma EN 15940. Rolls-Royce sta valutando il potenziale del metanolo, un combustibile ecocompatibile. Un chiaro esempio è il rimorchiatore portuale di Shanghai, in Cina, che dal 2023 opera con motori diesel MTU a velocità variabile e batterie di riserva. La soluzione imposta automaticamente la velocità in base alle esigenze operative, offrendo prestazioni efficienti e più economiche.

Il segreto dei motori MTU

I motori MTU Serie 4000 M65L sono creati principalmente per un utilizzo intensivo su imbarcazioni da lavoro. Genera fino a 3.200 kilowatt (circa 4.200 CV) e tocca questa potenza stratosferica in pochi secondi, consentendo manovre portuali per le navi portacontainer, capaci di trasportare fino a 90 tonnellate.

La soluzione partorita da RR è presente anche nei cantieri navali turchi Uzmar, Med Marine e Sanmar. I rimorchiatori di fama internazionale di operatori come Medtug (del gruppo MSC), Boluda, Svitzer, Maersk sono scelti dal gigante indiano della logistica Adani Ports. Andreas Görtz, presidente della business unit mobile and sustainable di Rolls-Royce power systems, ha dichiarato: “Grazie alle loro elevate prestazioni, efficienza e affidabilità, i motori MTU contribuiscono alla produttività delle compagnie di navigazione che si trovano ad affrontare crescenti pressioni sui costi, normative più severe in materia di emissioni ed efficienza, nonché elevate esigenze in termini di disponibilità e affidabilità operativa”.