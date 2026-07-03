Rolls-Royce Phantom Regatta, un yacht di lusso su quattro ruote

In un mondo del lusso sempre più contaminato da idee astruse, Rolls-Royce, sulla base della Phantom Extended, ha svelato un progetto con chiari riferimenti alle classiche imbarcazioni da regata della costa meridionale inglese. La mastodontica ammiraglia, che misura 5.98 metri di lunghezza, è impreziosita da una tinta bicolore che combina il blu Regatta con il bianco English.

L’effetto è stupefacente perché i colori, applicati a mano, sono realizzati in modo da “richiamare la linea in cui lo scafo di uno yacht incontra l’acqua". Non passano inosservati i cerchi a disco lucidati da 22 pollici, un riferimento ai verricelli in acciaio degli yacht da regata. Per brillare in strada la Phantom Regatta vanta anche numerosi inserti cromati brillanti.

Esemplare unico della Phantom Extended

Le regate più esclusive in Inghilterra si svolgono ogni estate sul Solent, tra cui nell’iconica Cowes Week. Questi specchi d’acqua, insieme al vicino porto di Chichester, risultano visibili da Goodwood, dove cadranno i veli sulla Regatta in occasione del Festival of Speed ​​2026. Sotto al cofano dovrebbe presentare il tradizionale motore V12 biturbo da 6,75 litri capace di erogare 563 CV (420 kW) e 900 Nm di coppia. La berlina può garantire una accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h.

Phil Fabre de la Grange, Responsabile Bespoke di Rolls-Royce, ha annunciato:

Phantom Regatta è frutto del lavoro dei nostri designer, ingegneri e artigiani presso la sede di Rolls-Royce a Goodwood, ispirati dalle acque che li circondano. Porta lo spirito della vela – i suoi colori, i materiali e il senso di velocità – nella tranquillità di una Phantom Extended. Ma soprattutto, dimostra cosa può fare il Bespoke di Rolls-Royce: raccontare una storia elegante attraverso la pittura, la pelle, il legno e il metallo, ognuno realizzato a mano secondo i più alti standard possibili.

Interni da yacht

L’abitacolo sembra quello di una imbarcazione con un vano guida rivestito in pelle Blu Navy, mentre cuciture e altri elementi sono creati con profili bianchi Grace White. Il bicolor risulta evidente dalle cornici di ventilazione e da una galleria dipinta a mano chiamata “Acquerello“. L’opera, ispirata all’oceano, è stata realizzata con una nuova tecnica di miscelazione, “perfezionata in due settimane su numerosi pannelli di prova".

La seduta posteriore con due sedili individuali, sempre in bianco Grace White con profili Blu Navy a contrasto, vanta una console centrale rivestita con un inserto in legno con motivo a spina di pesce. I tavoli da picnic posteriori sono come quelli di un ponte di uno yacht. Ciascuno tavolino ha richiesto circa 120 ore di lavorazione, essendo costituito da 16 assi di noce reale con sottili strisce di bolivar nero. Spiccano i pannelli delle portiere illuminati e un cielo stellato su misura con 1.307 “star" in fibra ottica, un omaggio alle correnti di alta marea che circondano l’Isola di Wight.