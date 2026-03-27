Rolls-Royce ha svelato la nuova collezione Yachting dedicata alla Cullinan: si tratta di serie di soli quattro esemplari realizzati attraverso il programma Bespoke per celebrare il profondo legame tra il marchio e il mondo degli yacht di lusso. Ogni vettura è ispirata a uno dei quattro punti cardinali – Nord, Sud, Est e Ovest – e presenta dettagli estetici unici sia per gli esterni che per gli interni.

Secondo Martina Starke, responsabile del design Bespoke, questa collezione riflette uno stile di vita molto apprezzato dai clienti del marchio, unendo lo spirito di avventura della Cullinan alla raffinatezza degli yacht.

Stile ispirato ai quattro punti cardinali

Gli esterni delle Cullinan Yachting si distinguono per le colorazioni che sono ispirate a diverse condizioni marittime: il modello “North" utilizza il colore Crystal over Light Blue per richiamare le acque fredde, mentre il “South" si tinge della tinta Arabian Blue IV. La versione “East" richiama le acque profonde con il Dark Silk Teal, mentre la “West" evoca i cieli tempestosi con il Sapphire Gunmetal. Completano la caratterizzazione esterna i cerchi in lega da 22 pollici con finitura lucida, che ricorda gli elementi in acciaio dei moderni yacht, e una doppia linea decorativa nei colori Phoenix Red e Arctic White.

Finiture artigianali

Nell’abitacolo il legame con il mondo degli yacht si fa ancora più evidente, grazie all’utilizzo di legno teak a poro aperto per la console centrale, le porte e il pannello ‘Waterfall’ che divide i sedili posteriori. Sulla plancia e sui tavolini posteriori si ritrovano delle decorazioni dipinte a mano che rappresentano la scia lasciata da un tender in velocità. Sulla console ‘Waterfall’ posteriore è invece presente un motivo a bussola in marquetry, composto da oltre 40 singoli pezzi di legno pregiato assemblati a mano.

Tanti dettagli unici

Il legame con il mare affonda le sue radici nella storia del marchio Rolls-Royce: il co-fondatore Charles Rolls lavorò infatti come ingegnere sullo yacht di famiglia, la Santa Maria. Questo retaggio sulle Cullinan Yachting si riflette nel soffitto dell’abitacolo illuminato, che riproduce la mappa dei venti del Mediterraneo attraverso luci in fibra ottica.

I rivestimenti in pelle Arctic White e Navy Blue omaggiano la tradizione nautica con le cuciture a “rigging pattern", ispirate all’intreccio delle cime della Royal Navy. Tra i dettagli esclusivi ci sono anche la “waft line" della carrozzeria che simula uno scafo che taglia l’acqua e i battitacco illuminati con motivo a corda.