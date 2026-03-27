Keeway ICON 125S, il nuovo scooter low cost dallo stile sportivo

Il marchio Keeway ha una storia relativamente breve, essendo stato creato nel 1999 per un pubblico giovane e dinamico, offrendo una valida alternativa ai leader del settore degli scooter e delle moto di piccola e media cilindrata. In oltre un quarto di secolo la gamma è stata declinata all’insegna dell’avventura e della libertà di chi la moto la usa tutti i giorni. Il design moderno si sposa con una qualità discreta. Il brand vanta una presenza globale e partnership strategiche, essendo arrivato in oltre 73 paesi.

L’ultima mossa nel settore fiorente degli scooter si chiama ICON e si appresta a invadere nel nostre caotiche città. Il modello nasce con l’obiettivo di offrire nei contesti urbani un piacere di guida notevole, grazie a dimensioni ridotte, un peso piuma e uno stile che non passa inosservato.

Nuova era per Keeway

Il costruttore cinese punta ad espandere la sua posizione sul territorio europeo con una accessibilità massima. Da marzo 2026, nelle colorazioni bianco con dettagli neri e nero con cerchi e dettagli color oro, l’ICON 125S può essere tuo a 1.990 euro. Dispone di un motore monocilindrico raffreddato ad aria di 123,6 cc capace di sprigionare una potenza di 9,5 CV a 8000 giri/min e una coppia massima di 9,5 Nm a 6000 giri/min, associato a una trasmissione CVT con cinghia a V.

La ciclistica è valida con una forcella telescopica anteriore con escursione di 75 mm e un ammortizzatore posteriore con un’escursione sempre di 75 mm. L’impianto frenante presenta un freno a disco anteriore da 220 mm e un freno a disco posteriore da 200 mm e su entrambi opera una pinza a due pistoncini con sistema CBS, ideali per ogni situazione.

Allestimento completo

Il nuovo scooter di Keeway vanta un sistema di illuminazione Full LED che offre una visibilità ottima. Non manca una porta di ricarica USB e il sistema di avviamento senza chiave Keyless. Per tutte le info necessarie è presente uno schermo LCD. La sella è comoda e il vano offre lo spazio necessario per riporre un casco e per trasportare oggetti personali. Il serbatoio di 5 litri consente un pratico utilizzo in città.

Si guida con estrema semplicità, grazie a un peso 103 kg. Nonostante il tentativo di replicare il design moderno dei principali competitor si nota qualche dettaglio un po’ datato. Per coloro che non vogliono spendere troppo e amano destreggiarsi con stile nelle metropoli, senza preoccuparsi di eventuali furti, rappresenta una proposta allettante. Con una possibilità di acquisto chiavi in mano a meno di 2.000 euro è difficile trovare di meglio in termini di sicurezza e agilità.