Toyota: ecco i programmi del Gazoo Racing Italy per il 2026

Oltre a essere il marchio numero uno al mondo per vendite di vetture stradali, Toyota è anche uno straordinario esempio di eccellenza nel Motorsport. Lo storico reparto corse della Casa giapponese ha portato a innumerevoli successi nei rally e nel campionato del mondo endurance. Da Carlos Sainz Senior a Tommi Mäkinen sono tanti i piloti che hanno elevato il brand delle tre ellissi ai vertici dell’automobilismo, senza contare la storica partecipazione in Formula 1, terminata con qualche rimpianto, con protagonista il nostro Jarno Trulli.

Toyota Gazoo Racing rimane in prima linea con il programma sportivo 2026 nel Campionato Italiano Assoluto Rally, per la prima volta con la partecipazione di tre auto ufficiali: due GR Yaris Rally2 e una GR Yaris R1T 4×4 con fornitura ufficiale Pirelli. La valorizzazione dei talenti è certificata anche dalla scelta di proseguire per il sesto anno consecutivo la GR Yaris Rally Cup, il campionato monomarca promosso da Toyota Motor Italia e incentrato sulle sfide a bordo delle briose GR Yaris R1T 4X4.

Confermato l’impegno nel Campionato Italiano Assoluto Rally

La partecipazione del brand nel massimo contesto rallistico nazionale permette di schierare due GR Yaris Rally2 e una GR Yaris R1T 4×4 in tutte le gare del calendario. L’obiettivo è concorrere per il raggiungimento dei massimi traguardi e valorizzare i nuovi piloti nel contesto di un progetto sportivo strutturato e continuativo. Del resto la storia sportiva di Toyota è emblema di crescita e ottenimento di successi inimmaginabili contro colossi affermati dell’automobilismo.

Sulla prima GR Yaris Rally2 sarà protagonista Simone Campedelli, affiancato da Tania Canton, allo scopo di elevarsi nella graduatoria generale del Campionato Italiano Assoluto Rally. Campedelli rappresenta un punto fermo del progetto della Casa giapponese, potendo vantare la giusta esperienza e l’abitudine a lottare nel competitivo contesto nostrano. Sulla seconda GR Yaris Rally2 farà il suo esordio nel programma ufficiale Benjamin Boulenc, vincitore della GR Yaris Rally Cup 2025, affiancato dalla copilota Chloé Barozzi. L’equipaggio lotterà per scalare la classifica del Campionato Italiano Rally Promozione, riservato ai piloti che negli ultimi tre anni non hanno celebrato almeno un titolo assoluto o “Promozione". L’ultima coppia al volante della GR Yaris R1T 4×4 è composta da Maira Zanotti e Flavio Zanella, impegnate nella Coppa ACI Sport femminile.

Si spengono i semafori

La stagione 2026 scatterà con il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, primo round del campionato. Gli appuntamenti da fissare sul calendario sono due: sabato 28 marzo con cinque prove speciali, e domenica 29 marzo con altre quattro prove speciali, comprendendo anche la Power Stage conclusiva. Inoltre, per il terzo anno di fila, le attività sportive del TGR Italy saranno supportate dal main sponsor Mapei.

Toyota continua a spingere il pedale dell’acceleratore su una visione sportiva giovane, basata su sviluppo continuo e prestazioni in linea con gli standard elevatissimi del programma GR. Il mix tra piloti giovani e veterani garantirà dei risultati significativi.