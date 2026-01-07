Toyota Yaris 2026, piccole novità con nuovo Model Year: migliora la dotazione di serie

Per Toyota Yaris arriva il Model Year 2026. La casa automobilistica ha infatti annunciato l’introduzione del nuovo modello per il mercato europeo. Cosa cambia? Chi si aspettava l’arrivo di qualche novità importante rimarrà deluso perché le modifiche sono davvero minime. Del resto, la Yaris è un grande successo e continua ad essere una best seller del mercato auto europeo. Dunque, per la casa automobilistica non c’è ancora bisogno di grandi cambiamenti.

TOYOTA YARIS 2026: LE (POCHE) NOVITÀ IN ARRIVO

La casa automobilistica si limita a raccontare che ci sono novità per l’allestimento definito come Mid+, scelto dal 40% dei clienti della Yaris. Allestimento la cui dotazione è stata migliorata con l’arrivo del Model Year 2026. Dunque, abbiamo nuovi cerchi in lega da 17 pollici al posto di quelli precedenti d 16 pollici, con finitura nero opaco. Piccole novità anche per gli interni con nuovi sedili dalla forme più sportive, rivestiti in tessuto con cuciture grigie. Inoltre, Toyota ha reso disponibile il sistema keyless, l’avviamento a pulsante, la ricarica wireless per gli smartphone e l’illuminazione ambientale.

Presto arriveranno anche specifici dettagli per il mercato italiano. In ogni caso, per la nuova Toyota Yaris 2026 c’è anche la nuova colorazione Celestite Grey. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda i powertrain Full Hybrid. Dunque, la piccola giapponese continuerà ad essere disponibile nelle versioni Hybrid 115 e Hybrid 130.

PREZZI

Per il momento nessun accenno a modifiche del listino. Maggiori dettagli dovrebbero comunque arrivare presto per il nostro mercato. Ricordiamo che attualmente la Toyota Yaris parte da 24.550 euro. La gamma aggiornata della Toyota Yaris 2026 sarà disponibile per gli ordini in tutta Europa nel primo trimestre del 2026.