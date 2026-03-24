Toyota ha un centro prove in Arizona. Esiste dal 1993 e qui sono stati sviluppati più di 50 modelli Toyota e Lexus. È l’Arizona Proving Grounds, noto internamente come TAPG, un centro che si estende su circa 47 chilometri quadrati di deserto del Sonoran, a circa 100 chilometri a nordovest di Phoenix nei pressi di Wittmann. L’estate scorsa Toyota ha deciso di investirvi più di 50 milioni di dollari.

Com’è fatto il centro prove

Il nuovo investimento, annunciato ufficialmente a luglio 2025, ha finanziato la costruzione di un ovale da 8,8 chilometri, un parco off-road, nuove superfici di guida e maneggevolezza e una futura area dedicata allo sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida avanzati. La struttura dispone in totale di circa 124 chilometri di superfici di test, di cui quasi 97 su asfalto e oltre 80 su sterrato. I veicoli testati al TAPG percorrono fino a 160.000 chilometri all’anno.

Queste sono informazioni comunicate ufficialmente da Toyota, perché sul centro e le sue attività vige una grande riservatezza. Il centro dispone di un’area chiamata “hide shed” dove i prototipi vengono nascosti quando vengono segnalati aerei o droni che stanno sorvolando l’area. Niente foto spia da questo punto di vista. Come ha spiegato Bob Ditner, senior manager della struttura, se c’è qualcosa di riservato, i veicoli vengono spostati lì prima di poter essere avvistati.

Dal 2021 la struttura è aperta anche a terzi attraverso l’Arizona Mobility Test Center, che gestisce affitti e residenze a lungo termine. Finora hanno utilizzato il TAPG 37 organizzazioni diverse con circa 286 veicoli di test, per un totale di oltre 203.000 ore di attività.

L’idrogeno al centro della strategia

Il TAPG è anche la sede principale delle attività di sviluppo che Toyota sta portando avanti sull’idrogeno. Toyota è tra i pochi costruttori a puntare con convinzione sulle FCEV, le vetture a celle a combustibile alimentate a idrogeno compresso. A differenza dei veicoli elettrici a batteria, le FCEV si ricaricano in pochi minuti e non richiedono l’estrazione di litio. Il principale ostacolo resta però l’infrastruttura. Negli Stati Uniti le stazioni di rifornimento a idrogeno sono attualmente disponibili solo in California.

Tra i veicoli presenti al centro prove in Arizona ci sono la Mirai, la Tacoma H2 Overlander, un camion articolato di classe 8 a celle a combustibile con autonomia dichiarata di circa 640 km a pieno carico e un generatore mobile, alimentato a idrogeno, capace di operare in silenzio e produrre acqua potabile come sottoprodotto.