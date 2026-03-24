OMOWAY svela la OMO X: la moto del futuro che non cade mai

Una startup emergente prova a cambiare le regole del gioco nel mondo delle due ruote. E, a quanto pare, lo fa partendo da uno dei problemi più banali (ma anche più ostici) per chiunque sia mai salito su una moto. Stare in piedi senza cadere.

Si chiama OMOWAY ed è un’azienda tecnologica ancora giovane ma già parecchio ambiziosa. La creazione è la nuova OMO X, una moto elettrica che, a detta loro, è la prima al mondo prodotta in serie capace di mantenersi in equilibrio da sola. Sì, evete capito bene.

Una moto che si regge da sola (sì, davvero)

Il cuore del progetto si chiama “OMO-ROBOT”. Si tratta di un sistema completo che mette insieme sensori, software e hardware con l’obiettivo di trasformare la moto in una specie di robot su due ruote. Lui osserva l’ambiente, elabora dati in tempo reale e interviene fisicamente per evitare che la moto perda l’equilibrio.

Il pezzo forte è un dispositivo che arriva direttamente dal mondo aerospaziale. Il giroscopio a momento di controllo, o CMG (Control Moment Gyroscope). Parliamo di roba usata su satelliti e navicelle spaziali, mica bruscolini. Questo sistema lavora regolando il momento angolare e permette alla moto di restare stabile anche quando si va piano piano… o addirittura da fermo. Insomma, una bella mano per chi con l’equilibrio non è proprio un fenomeno.

Più facile per i principianti, più sicura per tutti

Tradotto nella vita reale? Meno ansia, meno rischio di cadute stupide e più accessibilità per chi vuole iniziare. OMOWAY sostiene che la OMO X riesca a mantenere la stabilità in autonomia, rendendo la guida più semplice, e sulla carta, anche più sicura. E non finisce qui. La moto integra quella che l’azienda definisce “sicurezza attiva completa”. Parliamo di sistemi per evitare lo slittamento su strada bagnata, assistenza nelle curve e persino evitamento automatico degli ostacoli in emergenza.

Niente lancio globale (per ora), ma le ambizioni sono chiare

Prima di pensare di vederla sfrecciare sotto casa, però, calma. OMOWAY non parte subito in tutto il mondo. Il debutto commerciale infatti avverrà in Indonesia. E con preordini previsti per fine aprile 2026. Con lancio ufficiale a Jakarta verso fine maggio.

Prezzi e specifiche complete?Ancora top secret.Però l’azienda dice di aver già stretto accordi con decine di distributori e punta a superare i 100 punti vendita tra Jakarta, Bandung, Surabaya e Bali.

Le moto auto-bilancianti non sono una novità assoluta. Nomi di spessore delle due ruote come Honda e Yamaha avevano già mostrato prototipi simili negli anni passati. Ma erano rimasti più che altro esperimenti da fiera. Belle idee, sì, ma niente produzione vera.

Qui invece (se tutto va come promesso) si parla di qualcosa che arriva davvero sul mercato. E infatti la OMO X si è già portata a casa niente meno che un iF Design Award 2026. Ancora prima di uscire ufficialmente.