ANY LUV1: alla Design Week lo scooter con bagagliaio da 120 litri

La Milano Design Week 2026 si conferma uno dei palcoscenici preferiti dall’industria della mobilità per presentare idee nuove. Accanto alla Kia Vision Meta Turismo, alla Lepas L6 e alla Fiat Topolino Sport Edition, quest’anno ha trovato spazio anche una proposta decisamente inedita. Il brand ANY, startup belga fondata nel 2024, ha presentato in anteprima mondiale il LUV1. Si tratta un veicolo a due ruote elettrico che non vuole essere né uno scooter né una microcar, ma qualcosa di diverso.

L’originalità di ANY LUV1

Partiamo dal nome. LUV è l’acronimo di “Life Utility Vehicle”, una categoria di veicoli che non esiste ed è stata inventata dall’azienda stessa per descrivere un mezzo pensato per fare quello che gli scooter tradizionali non riescono a fare, ovvero sostituire l’auto negli spostamenti quotidiani senza rinunciare all’agilità tipica delle due ruote. L’elemento tecnico più distintivo è il vano di carico da 120 litri, ricavato dove tradizionalmente trovano posto motore, serbatoio e cambio. Una soluzione resa possibile da un telaio in alluminio pressofuso ad alta pressione in due parti che funge anche da struttura portante. La batteria è estraibile e ha un’autonomia dichiarata che arriva fino a 140 km.

Modulare e personalizzabile

L’altro elemento distintivo dell’ANY LUV1 è la modularità. Divisori interni, portapacchi anteriori e posteriori, protezioni dalle intemperie e diverse configurazioni di pneumatici sono tutti elementi intercambiabili. Sella, pannelli laterali e colori sono personalizzabili, trasformando il LUV1 in una piattaforma adattabile a esigenze diverse, da quelle dei pendolari a quelle di coloro che hanno necessità di trasportare oggetti.

Il design è opera di Lowie Vermeersch e dello studio torinese Granstudio, fondato dall’ex direttore creativo di Pininfarina. Una scelta che colloca il progetto all’intersezione tra mobilità e design italiano, nonostante l’origine belga del brand.

La commercializzazione è prevista entro la fine del prossimo anno, con apertura dei preordini nei prossimi mesi. Il prezzo dovrebbe essere compreso tra 7.000 e 10.000 euro a seconda della configurazione.