Fiat Topolino Sport Edition, debutta l'edizione che punta sulla Gen Z

La Fiat Topolino è il quadriciclo più venduto in Italia. È un modello sul quale Fiat sta puntando molto, tanto da aver già presentato la versione Corallo e, in occasione della Milano Design Week, le livree speciali frutto della collaborazione con il marchio di calze da uomo Gallo. Proprio all’evento milanese, da anni uno dei palcoscenici preferiti dai costruttori per lanciare messaggi più che prodotti veri e propri, Fiat ha svelato la nuova Topolino Sport Edition. Si tratta di un nuovo allestimento del suo quadriciclo elettrico (nella versione Corallo) pensato esplicitamente per la Gen Z (i nati tra il 1997 e il 2012), una generazione che si muove prevalentemente in città, è sensibile alla sostenibilità e cerca veicoli con una forte identità visiva piuttosto che prestazioni elevate.

Le novità della Fiat Topolino Sport Edition

La presentazione è avvenuta nell’ambito di CIAO FUTURO!, l’installazione allestita presso Magna Pars nel distretto Tortona, aperta al pubblico fino al 26 aprile. Lo spazio espositivo racconta il percorso del brand attraverso tre momenti chiave della propria storia. Il passato (con la Fiat 500 del 1957 e la Panda degli anni Ottanta firmata da Giorgetto Giugiaro), il presente (con appunto la Topolino Corallo), e il futuro (con la Sport Edition). A proposito di futuro, Fiat ha recentemente annunciato l’arrivo della Topolino anche negli Stati Uniti.

In cosa si caratterizza

La Sport Edition si distingue dalla Corallo per la presenza di cerchi dal disegno sportivo, dettagli interni ed esterni a contrasto che richiamano il mondo dello sport heritage e una livrea dedicata. Sarà disponibile in diverse colorazioni, mentre non cambieranno le caratteristiche tecniche. Le specifiche, infatti, rimangono quelle solite con il motore da 6 kW, batteria da 5,4 kWh, autonomia di 75 km e velocità massima di 45 km/h. Trattandosi di un quadriciclo leggero, è guidabile dai 14 anni con patente AM. L’arrivo sul mercato è previsto nella seconda metà del 2026.