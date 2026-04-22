Alfa Romeo, all’asta l’auto leggenda del DTM

Se siete dei fan delle vetture racing del Biscione è arrivata per voi un’occasione unica. L’auto da competizione, realizzata dall’Alfa Romeo sulla base dell’omonimo modello di serie, che prese parte al DTM verrà battuta dagli specialisti di Bonhams a Monaco il prossimo 23 aprile.

L’esemplare che sta per andare all’asta esalta l’animo racing della berlina, in un’epoca d’oro per il Motorsport. Un richiamo alla passione pura con la livrea ufficiale Martini guidata da Alessandro Nannini nel campionato DTM del 1995. Il fratello minore della cantante Gianna Nannini, ai tempi, era uno dei piloti italiani più forti nel panorama automobilistico. La sua carriera in F1 fu stroncata a soli 31 anni a causa di un incidente in elicottero, nel quale ebbe l’amputazione del braccio destro. L’arto fu riattaccato con una delicata operazione, ma il pilota subì delle lesioni permanenti che lo costrinsero a rinunciare al sogno di competere per un mondiale nella massima categoria del Motorsport.

Fascino senza tempo

La fame di velocità del pilota toscano lo catapultò in pista nel Campionato Italiano Turismo, al volante dell’Alfa Romeo 155. Dal 1993, a 3 anni di distanza dall’incidente, fu impegnato nel Deutsche Tourenwagen Meisterschaft alla guida della 155 V6 TI dove gareggiò sino al 1996 nel campionato mondiale ITC. Per i fan la 155 DTM è molto più di una berlina con un poderoso motore sotto al cofano. Nella gara del Nürburgring sul tracciato della Nordschleife, Larini vinse entrambe le manche, entrando nella storia della Casa di Arese per aver riportato la marca sul primo gradino del podio sul tracciato tedesco dopo Tazio Nuvolari nel 1935.

L’auto milanese riuscì a sbaragliare la concorrenza di temibili rivali teutoniche. Il trionfo di Larini, ex driver Ferrari in F1, nel DTM trasformò la 155 in una icona racing. Il telaio SE062-004 è uno degli ultimi creati per mordere i cordoli per la guida grintosa di Alessandro Nannini. L’avventura DTM per la 155 durò fino al 1995, e nel 1996 il campionato si trasformò in ITC (International Touring Car Championship).

Potenza da brividi

Sono trascorsi 30 anni è il V6 da 490 cavalli è ancora un sogno per i puristi. Un motore poderoso in grado di salire fino a quasi 12.000 giri al minuto con una sinfonia che non teme le migliori composizioni di Ludovico Einaudi. La vettura vanta trazione integrale, ABS, controllo di trazione, cambio semiautomatico Xtrac a sei marce e sospensioni derivate dall’esperienza in pista.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,5 secondi e la velocità massima supera i 300 km/h. Numeri impressionanti per una vettura che non sfigurerebbe contro le moderne supercar. La stima dell’asta è compresa tra 500.000 e 600.000 euro. Una cifra importante ma in linea con la storia della berlina che ha lasciato delle emozioni memorabili ai fan.