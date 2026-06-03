L'asta che non ti aspetti, un'Alfa 75 Polizia Gruppo A ufficiale in vendita

Incredibile ma vero un appassionato potrà acquistare un esemplare di Alfa 75 in versione ufficiale della Polizia, utilizzata per il campionato rally Gruppo A. La forza di pubblica sicurezza aveva una squadra corse che tra le sue file poteva vantare un’Alfa Romeo 75 3000 V6 Gruppo A omologata dalla Federazione Internazionale dell’Automobile.

Sul piano estetico l’auto milanese era dotata della stessa identica livrea delle volanti classiche, con l’aggiunta di vari sponsor che erano di colore azzurro con la scritta “Polizia” in bianco e le strisce bianche. Questa Alfa 75 la trovate presso il concessionario Gulfblue di Bologna e racconta di un’epoca bellissima per il Motorsport tricolore.

Perla rara

Non vi capiterà tutti i giorni di poter acquistare un’auto rally della polizia italiana, anche perché non ne sono rimaste tante in circolazione. La Polizia ha preso parte alle ultime sfide nel Motorsport negli anni ’90 e al volante vi erano veri agenti con tanto di targhe ufficiali dello stesso corpo. Veri e propri manici che un tempo potevano allenarsi, prendendo parte agli eventi automobilistici.

La scritta “Polizia” dona quel tocco da classico inseguimento ai malviventi e offre la possibilità di catapultarvi nel braccio più figo della legge. Non mancano gli sponsor per rendere ancor più accattivante il look racing tipico degli anni ’80. In totale 16 vetture da competizione componevano il lotto corsaiolo e la maggior parte avevano un motore 4 cilindri da 1,8 litri Alfa Romeo. La 75 in vendita dispone del leggendario motore Busso nella sua versione da 3,0 litri V6. La potenza totale era pari a 260 cavalli, trasmessi alle ruote posteriori tramite il noto sistema transaxle. Oltre all’Alfa Romeo 75 spiccano l’Alfasud 1300 Gruppo N e l’Alfa Romeo 33.

Una carriera sportiva prestigiosa

L’Alfa 75 Rally della polizia esordì nell’ottobre del 1989 nella sfida capitolina per poi fare la sua comparsa anche al Giro d’Italia Automobilistico, guidata da Vittorio Gommoso e Giorgio Nardin. Ha accumulato circa 15 apparizione ufficiali, per poi divenire parte della Collezione Campiano di Treviso, entrando in seguito nel garage dell’attuale proprietario in un’asta del 2016.

Oggi l’abitacolo vanta un singolo sedile a guscio Recaro, le leve per il freno a mano e il cambio manuale, alcuni indicatori analogici e interruttori a levetta. A seguito di un restauro meccanico completo l’appassionato che l’aveva comprata 10 anni fa ha deciso di metterla in vendita a un prezzo da 145.000 euro in base a quanto sancito su Classic Driver. Grazia alla sua lunga carriera agonistica, questa Alfa Romeo è destinata a scrivere un nuovo capitolo di storia.