Alfa Romeo Tonale, stop alla produzione già nel novembre 2027

La corsa dell’Alfa Romeo Tonale ha già una data di scadenza. Nonostante il recente aggiornamento per reggere l’urto di un mercato sempre più affollato, il SUV compatto del Biscione uscirà di produzione a novembre 2027. Fonti certe confermano che Stellantis spegnerà le linee a Pomigliano d’Arco a cinque anni e mezzo dal debutto ufficiale, avvenuto a febbraio 2022. Una vita relativamente breve per l’auto che oggi condivide la fabbrica campana con la Fiat Panda.

Il futuro erede stabilito a Melfi

Il dopo-Tonale è già pronto e traslocherà a Melfi. Alfa Romeo ha confermato l’arrivo dell’erede, che nascerà sulla piattaforma STLA Medium ma cambierà pelle. Sarà decisamente più grande: si parla di oltre 4,60 metri di lunghezza, dimensioni che la avvicinano all’attuale Stelvio più che al SUV uscente. Bocche cucite sul nome e sul design, che promette una netta rottura con il passato. Sotto il cofano ci saranno motori ibridi ed elettrici al 100%, ma la vera novità è il debutto della Quadrifoglio. Una versione ad alte prestazioni fin dall’inizio, per colmare quella che è stata la lacuna più pesante della Tonale di oggi.

I piani di espansione e il progetto Pomigliano

Nei piani di Alfa Romeo per il segmento C non ci sono solo i SUV. Il Biscione vuole raddoppiare l’offerta rimettendo in strada una berlina compatta a due volumi. L’obiettivo è dare un’erede a modelli storici come la Giulietta e la 147, intercettando chi non vuole rassegnarsi alle ruote alte e preferisce le linee tradizionali.

Per quanto riguardo lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, l’addio alla Tonale coinciderà con una profonda ristrutturazione delle linee produttive. Il sito industriale campano sarà interessato dal piano denominato “E-Car Project”, focalizzato sulla produzione di vetture compatte e accessibili. Le attività della fabbrica si concentreranno sulla nuova Fiat Pandina e sulla futura Citroën 2CV, a cui potrebbe aggiungersi successivamente un terzo modello ancora in fase di definizione.