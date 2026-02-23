Auto diesel, tutti i modelli ancora in vendita in Italia
Sono ancora più di quaranta i modelli di auto alimentati a diesel acquistabili in Italia, dalle citycar ai SUV
Il diesel non è morto. Nonostante il mercato da questo punto di vista sia abbastanza orientato verso un progressivo (ma graduale) abbandono, ci sono diversi elementi che spiegano il continuo interesse degli italiani verso questo tipo di motorizzazione. A conferma di un segmento ancora vivo (e potenzialmente vegeto) ci sono i recenti annunci di molte case automobilistiche che hanno deciso di cambiare strategia e tornare a investire nel diesel.
I vantaggi del diesel
Anzi, a dire il vero, l’interesse degli automobilisti italiani per i motori a gasolio non si è mai davvero spento. Chi guida molto, percorre lunghe distanze o frequenta assiduamente l’autostrada sa bene che il diesel resta difficile da battere sul piano dell’efficienza reale e dei costi. A questo si aggiunge un’autonomia elevata e la disponibilità di modelli ancora molto aggiornati e ricchi di tecnologia. Queste ragioni fanno del caro e vecchio diesel un alleato di tutti gli stradisti contemporanei.
I modelli diesel ancora in vendita in Italia
In Italia sono ancora più di quaranta i modelli acquistabili con motorizzazione diesel pura. Ecco quali sono.
- Alfa Romeo Giulia (2,2 da 160 e 210 CV)
- Alfa Romeo Stelvio (2,2 da 160 e 210 CV)
- Alfa Romeo Tonale (1,6 da 130 CV)
- Audi A3 (2,0 da 116 CV)
- Audi Q2 (2,0 da 150 CV, in uscita dal mercato nel 2026)
- Audi Q3 e Q3 Sportback (2,0 da 150 CV)
- BMW Serie 1 (2,0 da 150 CV)
- BMW Serie 2 e Serie 2 Gran Coupé (2,0 da 150 CV)
- BMW X1 (2,0 da 150 CV)
- BMW X2 (2,0 da 150 CV)
- Citroen Berlingo (1,5 da 100 CV)
- Cupra Formentor (2,0 da 150 CV)
- Cupra Leon e Leon Station (2,0 da 150 CV)
- DS 4 (1,5 da 130 CV)
- DS 7 (1,5 da 130 CV)
- Fiat Qubo L (130 CV)
- Fiat Tipo (1,6 da 130 CV)
- KGM Rexton (2,2 da 202 CV)
- Kia Sorento (2,2 da 194 CV)
- Mercedes Classe A (2,0 da 116, 150 e 190 CV)
- Mercedes Classe B (2,0 da 116, 150 e 190 CV)
- Mercedes GLA (2,0 da 116, 150 e 190 CV)
- Mercedes GLB (2,0 da 116, 150 e 190 CV)
- Opel Astra e Astra Station (1,5 da 130 CV)
- Opel Zafira (2,2 da 180 CV)
- Peugeot 308 e 308 Station (1,5 da 130 CV)
- Seat Ateca (2,0 da 150 CV)
- Seat Leon e Leon Station (2,0 da 115 e 150 CV)
- Skoda Karoq (2,0 da 116 e 150 CV)
- Skoda Octavia e Octavia Wagon (2,0 da 115 e 150 CV)
- Skoda Kodiaq (2,0 da 150 e 193 CV)
- Skoda Superb (2,0 da 122, 150 e 200 CV)
- Volkswagen Golf e Golf Variant (2,0 da 115 e 150 CV)
- Volkswagen Passat (2,0 da 122, 150 e 193 CV)
- Volkswagen Tayron (2,0 da 150 e 193 CV)
- Volkswagen Tiguan (2,0 da 150 e 193 CV)
- Volkswagen Touareg (3,0 da 231 e 286 CV, in uscita dal mercato)
Sebbene ridimensionato rispetto al passato, il diesel sembra ancora molto lontano dallo sparire del tutto.