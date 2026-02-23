Auto diesel, tutti i modelli ancora in vendita in Italia

Il diesel non è morto. Nonostante il mercato da questo punto di vista sia abbastanza orientato verso un progressivo (ma graduale) abbandono, ci sono diversi elementi che spiegano il continuo interesse degli italiani verso questo tipo di motorizzazione. A conferma di un segmento ancora vivo (e potenzialmente vegeto) ci sono i recenti annunci di molte case automobilistiche che hanno deciso di cambiare strategia e tornare a investire nel diesel.

I vantaggi del diesel

Anzi, a dire il vero, l’interesse degli automobilisti italiani per i motori a gasolio non si è mai davvero spento. Chi guida molto, percorre lunghe distanze o frequenta assiduamente l’autostrada sa bene che il diesel resta difficile da battere sul piano dell’efficienza reale e dei costi. A questo si aggiunge un’autonomia elevata e la disponibilità di modelli ancora molto aggiornati e ricchi di tecnologia. Queste ragioni fanno del caro e vecchio diesel un alleato di tutti gli stradisti contemporanei.

I modelli diesel ancora in vendita in Italia

In Italia sono ancora più di quaranta i modelli acquistabili con motorizzazione diesel pura. Ecco quali sono.

Sebbene ridimensionato rispetto al passato, il diesel sembra ancora molto lontano dallo sparire del tutto.