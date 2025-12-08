Audi Q3 e Q3 Sportback, i nuovi SUV non rinunciano al diesel

Tra le novità più importanti che Audi ha portato al debutto nel corso del 2025 c’è la nuova generazione di Audi Q3 anche nella versione Q3 Sportback. Per la casa dei 4 anelli si tratta di un modello molto importante dato il successo commerciale che ha ottenuto sin dal suo debutto. Con la nuova generazione, Audi non sono ha rivisto il design per renderlo più moderno e sportiveggiante, ma a pure migliorato gli interni e l’offerta di motorizzazioni. In gamma troviamo anche un ibrido Plug-in che è in grado di offrire un’autonomia in elettrico di oltre 100 km. Con l’arrivo nelle concessionarie dei nuovi modelli, andiamo quindi a rivedere l’intera gamma della nuova Q3, includendo ovviamente anche la Q3 Sportback.

NUOVA AUDI Q3: CARATTERISTICHE

La nuova generazione di Aud Q3 misura 4,53 metri in lunghezza, 1,86 m in larghezza e 1,58 m in altezza, con un passo di 2,68 m. Il look è più sportiveggiante, con il frontale caratterizzato da un ampio single frame, in posizione rialzata rispetto alla precedente generazione, e dai nuovi fari dalle forme molto sottili. Il lavoro sull’aerodinamica ha permesso di ridurre il Cx del SUV a 0,30. Per nuova Audi Q3 sono disponibili cerchi da 17 a 20 pollici. Per quanto riguarda gli interni, oltre alla classica cura della casa dei 4 anelli, c’è molta tecnologia. Infatti, troviamo l’Audi Digital Stage che è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI e dall’head-up display. A seconda delle versioni c’è pure il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Le motorizzazioni offerte sulla uova Audi Q3 2025? Partiamo dal 4 cilindri 1.5 TFSI Mild Hybrid da 150 CV e 250 Nm di coppia con trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Il listino prevede anche un 4 cilindri 2.0 TFSI con trazione integrale quattro che può contare su 204 CV e 320 Nm o, nella versione più potente, su 265 CV e 400 Nm. Per chi invece vuole il diesel, c’è un 4 cilindri 2.0 TDI abbinato al cambio S tronic a 7 marce da 150 CV e 360 Nm. Per quanto riguarda, invece, l’ibrido Plug-in, nuova Audi Q3 e-hybrid può contare su di un powertrain con una potenza di sistema di 272 CV e con una coppia di 400 Nm. L’unità elettrica è alimentata da una batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh utilizzabili) grazie alla quale sarà possibile arrivare a percorrere in modalità elettrica 120 km secondo il ciclo WLTP.

NUOVA AUDI Q3 SPORTBACK: CARATTERISTICHE

Nuova Audi Q3 continua ad essere proposta anche nella versione Sportback cioè con forme da SUV Coupé. Misure molto simili dato che abbiamo 4,53 m lunghezza x 1,86 m lunghezza x 1,56 m altezza, con un passo di 2,68 m. Quello che cambia è la parte posteriore, con un lunotto più inclinato che termina con una piccola coda. L’abitacolo presenta sempre la medesima impostazioni della Q3 con l’avanzato Audi Digital Stage. La gamma di motorizzazioni anche in questo caso include unità endotermiche ed ibride Plug-in. Alla base troviamo il quattro cilindri 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia dotato della tecnologia mild-hybrid a 48V e della trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. C’è poi il 4 cilindri 2.0 TFSI abbinato alla trazione integrale quattro che può contare su 204 CV e 320 Nm o, nello step più performante, su 265 CV e 400 Nm. C’è pure il diesel, un quattro cilindri 2.0 TDI da 150 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio S tronic a 7 marce, in grado di erogare 150 CV di potenza e 360 Nm di coppia. Al vertice, troviamo la versione Plug-in che offre una una potenza complessiva di 272 CV. Grazie alla nuova batteria con una capacità di 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) è possibile percorrere in modalità 100% elettrica circa 120 km WLTP.

PREZZI

Quanto costano le nuove Audi Q3 e Audi Q3 Sportback in Italia? Si parte, rispettivamente, da 42.500 euro per la versione con motore da 150 CV e da 44.500 euro sempre con il motore da 150 CV.