Audi, il motore 6 cilindri è da oltre un secolo testimonianza di eccellenza

Da oltre un secolo, il motore a 6 cilindri rappresenta al meglio il DNA di Audi, un’architettura capace di fondere reattività ai bassi regimi, una coppia generosa e una naturale propensione per le alte rotazioni. Questo frazionamento non ha solo segnato la storia del Marchio, ma quella dell’intera industria automobilistica, offrendo un’equilibratura superiore rispetto ai quattro cilindri e una leggerezza che i mastodontici V8 non possono eguagliare. In cent’anni di evoluzione, Audi ha declinato questo concetto tecnico in innumerevoli configurazioni, passando dal benzina al Diesel, dalla trazione posteriore all’integrale quattro, sempre all’insegna del piacere di guida e dell’efficienza.

L’inizio del viaggio

Il viaggio di questa eccellenza ingegneristica ha inizio tra il 1924 e il 1927 con la Audi Typ M. Fu la prima della stirpe, una vettura a trazione posteriore con un propulsore in linea da 4,7 litri in lega leggera, capace di 70 CV. Con essa, il fondatore August Horch dimostrò che Audi era pronta a sfidare i giganti del lusso, segnando l’ingresso ufficiale nel segmento “premium". Pochi anni dopo, la Audi Front UW 225 anticipò i tempi di tre decenni, abbinando il 6 cilindri alla trazione anteriore per garantire una stabilità e una distribuzione dei pesi inedite per l’epoca.

Il 6 cilindri nell’era moderna

Nella storia moderna, è la Audi 100 C4 degli anni ’90 a consacrare definitivamente la “premiumness" dei quattro anelli grazie a un V6 fluido e compatto con monoblocco in alluminio. Tuttavia, è con la divisione sportiva che nasce il mito: la Audi RS4 Avant (B5) del 1999, sviluppata in collaborazione con Cosworth, scatenò la potenza di un 2.7 biturbo da 380 CV, diventando istantaneamente un pezzo da collezione. Parallelamente, Audi dominava le lunghe distanze europee con il 3.0 TDI, un motore che per quasi vent’anni ha rappresentato il perfetto equilibrio tra una spinta travolgente (fino a 650 Nm) e consumi ridotti, trasformando le grandi berline in regine dell’autostrada.

L’epoca elettrificata

Oggi, nel 2026, lo stato dell’arte di questa architettura si manifesta attraverso l’elettrificazione avanzata. La nuova gamma di Audi A6 e Audi Q5 porta al debutto il sistema MHEV plus a 48 Volt abbinato a un V6 TDI da 299 CV. Questa configurazione utilizza una doppia sovralimentazione, composta da un turbocompressore a gas di scarico e un compressore elettrico, che annulla ogni ritardo di risposta garantendo una coppia di 580 Nm già a 1.500 giri/min.

La massima espressione sportiva è invece affidata alla nuova Audi RS 5, la prima RS plug-in della storia. Il suo V6 2.9 TFSI biturbo lavora in sinergia con un motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic, sprigionando una potenza complessiva di 639 CV e una coppia mostruosa di 825 Nm. Grazie a questa tecnologia, la vettura mantiene un’allungo straordinario fino a 6.800 giri/min, con consumi dichiarati nel ciclo WLTP che scendono fino a 3,8 l/100 km.

Questo secolo di innovazione, guidato dal motto “Vorsprung durch Technik” (all’avanguardia della tecnica), proietta Audi verso il futuro. Con una rete produttiva globale e oltre 88.000 dipendenti, il Gruppo continua a reinterpretare la propria tradizione in chiave moderna, culminando nel 2026 con il debutto ufficiale di una propria squadra nel Campionato di Formula 1, dove il concetto di potenza e compattezza del 6 cilindri incontra la sua sfida più estrema.