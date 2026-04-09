Audi RS 5, al via gli ordini: il listino prezzi della prima RS plug-in

L’era delle auto prestazionali firmate Audi ha iniziato il suo nuovo percorso dove le performance abbracciano l’efficienza elettrificata. Ingolstadt ha quindi ufficialmente dato il via agli ordini per la nuova RS 5 (evoluzione dell’Audi RS 4), una vettura che segna uno spartiacque storico. È infatti la prima sportiva della casa dei quattro anelli a adottare un cuore ibrido plug-in.

Sotto il cofano batte un muscoloso V6 biturbo da 2.9 litri capace di 510 CV, che lavora in perfetta simbiosi con un’unità elettrica da 177 CV. Il risultato è una spinta quasi brutale: 639 CV di potenza combinata e una coppia mostruosa di 825 Nm.

L’equilibrio perfetto tra elettrificazione e adrenalina

Chi temeva che il “plug-in” potesse annacquare l’anima della RS dovrà ricredersi guardando i numeri. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi, spinta dall’immancabile trazione integrale con differenziale centrale autobloccante.

La velocità è autolimitata a 250 km/h, ma per chi non sa accontentarsi, la versione Performance sposta l’asticella fino ai 285 km/h. E l’anima “green” emerge grazie alla batteria da 25,9 kWh, che garantisce circa 84 chilometri di autonomia a zero emissioni, rendendola sorprendentemente “civile” nei tragitti urbani.

Tecnologia e comfort: la dotazione di serie della nuova RS 5

Esteticamente, la RS 5 si presenta con cerchi da 20" e fari a matrice di LED che le conferiscono uno sguardo affilato. Salendo a bordo, l’abitacolo è un trionfo di digitalizzazione: un cockpit da 11,9" per il pilota, un generoso schermo centrale da 14,5" e, chicca tecnologica, un terzo display dedicato esclusivamente al passeggero.

Il comfort non passa in secondo piano grazie al clima trizona, alla ricarica wireless e ai sedili riscaldabili, mentre la sicurezza è affidata a sistemi di guida assistita di livello 2. Il listino parte da 111.100 euro per la versione a tre volumi, salendo a 113.500 euro per chi preferisce la versatilità della carrozzeria Avant.

L’esclusività firmata Audi

Per i puristi che cercano il massimo dell’estetica e del coinvolgimento, la versione Performance aggiunge dettagli che fanno la differenza: cerchi da 21", scarichi sportivi RS e interni in microfibra Dinamica con sedili ventilati e dotati di funzione massaggio. I prezzi qui salgono leggermente. Ci vogliono 10mila euro in più sia per la versione Sedan che per la Avant.

Chiaramente l’esclusività ha il suo prezzo. Se la tinta Grigio Magnete è inclusa, le vernici su misura possono costare quasi 6.000 euro, mentre il pacchetto estetico in fibra di carbonio richiede un extra di 4.850 euro. Le prime consegne sono previste per il mese di giugno, giusto in tempo per godersi le curve estive con la RS più evoluta di sempre.