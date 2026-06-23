Audi A3, per i trent'anni arriva un ricco aggiornamento: tutte le novità

Nel 1996 il mondo fu sconvolto dalla pecora Dolly, il primo clone della storia, mentre durante l’estate gli appassionati di sport si tennero incollati davanti agli schermi per assistere ai giochi olimpici di Atlanta, negli Stati Uniti. In ambito musicale, una delle hit più ascoltate a livello planetario fu Ironic di Alanis Morissette. Sono passati ben trent’anni da allora, ma fra le tante cose successe ci siamo dimenticati di annotare un altro evento importante: la nascita della prima generazione di Audi A3. In occasione di questo felice anniversario, la Casa di Ingolstadt ha deciso di aggiornare la sua berlina compatta con alcune novità che ne aumentano fascino e dotazioni. Arriverà nelle concessionarie italiane a ottobre.

Interni radicalmente rinnovati

La novità più evidente all’interno dell’abitacolo è l’adozione dell’Audi digital stage, un palcoscenico digitale portato al debutto dalla Q6 e-tron. Questa soluzione, di serie sin dal primo livello di allestimento, è composta da un Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e da uno schermo curvo del sistema MMI da 12,8 pollici. La forma arcuata del display è pensata per “avvolgere" il conducente, richiamando le linee del single frame del marchio.

Oltre alla nuova interfaccia grafica, più leggibile grazie a sfondi chiari e icone più grandi, gli interni beneficiano di un design della console rivisto. Il vano per lo smartphone è ora orientato verso il guidatore e integra la ricarica wireless a 25 Watt. Anche il volante è stato aggiornato con comandi evoluti che prevedono un azionamento parzialmente fisico, garantendo un feedback migliorato rispetto ai sistemi totalmente touch.

Il debutto del Machine Learning

La rinnovata Audi A3 mutua dai modelli high-end tecnologie di assistenza alla guida (ADAS) di riferimento per la categoria. L’assistente adattivo alla guida evoluto supporta il conducente fino a 210 km/h, regolando distanza e traiettoria anche in assenza di segnaletica orizzontale grazie all’integrazione dei dati online. Due le funzioni inedite: la frenata automatica al semaforo rosso (con ripartenza automatica allo scattare del verde) e l’adattamento della velocità ai flussi di traffico circostanti.

La tecnologia raggiunge vette inedite nei sistemi di parcheggio. Grazie al machine learning, il conducente può “insegnare" alla vettura fino a 5 diverse manovre di parcheggio complesse (come l’accesso a un garage stretto), che l’auto eseguirà poi autonomamente. Inoltre, tramite il remote parking pilot e l’app myAudi, è possibile gestire le manovre restando fuori dall’abitacolo, controllando tutto dallo smartphone.

Motori disponibili

Il portfolio tecnico della nuova A3 è tra i più versatili del mercato, includendo le varianti Sportback, Sedan e la crossover allstreet. La gamma motori offre potenze da 116 CV a 400 CV, ma vediamo più nel dettaglio:

TFSI e TDI: versioni mild-hybrid a benzina e diesel puro con potenze che spaziano da 116 a 150 CV;

versioni mild-hybrid a benzina e diesel puro con potenze che spaziano da 116 a 150 CV; e-hybrid (PHEV): disponibile in due step (204 CV e 272 CV), vanta ora un’autonomia elettrica record fino a 143 chilometri nel ciclo WLTP. Grazie alla ricarica in corrente continua (DC), la batteria si rigenera integralmente in circa 30 minuti;

disponibile in due step (204 CV e 272 CV), vanta ora un’autonomia elettrica record fino a nel ciclo WLTP. Grazie alla ricarica in corrente continua (DC), la batteria si rigenera integralmente in circa S3 ed RS 3: la S3 eroga 333 CV, mentre la RS 3 conferma l’iconico 5 cilindri da 400 CV. Entrambe adottano la trazione integrale quattro con torque splitter, in grado di distribuire attivamente la coppia tra le ruote posteriori per favorire agilità e drift.

Listino prezzi

La nuova gamma Audi A3 arriverà in Italia con prezzi a partire da 33.100 euro per la versione Sportback. Chi punta sulla tecnologia plug-in dovrà prevedere un listino da 44.600 euro, mentre le versioni prestazionali S3 e RS 3 partiranno rispettivamente da 57.250 euro e 71.500 euro.